Папа Франциск обсудил с королем Абдаллой ситуацию вокруг Иерусалима

Папа Франциск принял 19 декабря в Ватикане короля Иордании Абдаллу II. Главной темой беседы двух лидеров стала ситуация вокруг Иерусалима, который ранее США официально признали столицей Израиля.

Как сообщили в пресс-службе Святейшего Престола, встреча проходила в сердечной обстановке. Приветствуя понтифика, арабский монарх назвал его «дорогим другом и братом».

После того, как Дональд Трамп объявил 6 декабря, что Соединенные Штаты признают Иерусалим столицей Израиля и переносят туда свое посольство, власти Иордании решительно осудили этот шаг, назвав его «нарушением международного права». Со своей стороны, Св. Престол призвал к соблюдению «статуса кво» – ситуации, сохранявшейся в Святой земле ранее.

В ходе состоявшейся встречи Ватикан и Иордания в очередной раз высказались за продолжение переговоров «между всеми заинтересованными сторонами». В частности речь шла о статусе иорданского короля как защитника мусульманских святынь Иерусалима. Со своей стороны, король Абдалла заявляет о себе также как о защитнике христианских святынь города.

Папа и король обсудили и такую тему, как межрелигиозный диалог. Они подчеркнули важность оказания помощи христианам Ближнего Востока с тем, чтобы они не покидали свои родные места. Будучи неотъемлемой частью населения ближневосточных стран, последователи Христа «вносят свой положительный вклад в развитие обществ», отметили Франциск и Абдалла.

В ходе традиционного обмена подарками глава Хашимитского королевства преподнес Папе картину с видом Иерусалима, на которой особенно заметны храм Гроба Господня и Купол Скалы. Епископ Рима вручил королю медальон мира.

На протяжении всей встречи с Папой присутствовал двоюродный брат короля принц Гази бен Мухаммед, принимающий самое активное участие в межрелигиозном диалоге. Таким образом, понтифик и монарх ни на минуту не беседовали с глазу на глаз, что, как отмечают эксперты, случаются довольно редко на встречах подобного уровня.

По окончании встречи с главой Римско-Католической Церкви Абдалла II вылетел в Париж, чтобы увидеться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Источник: Благовест-инфо