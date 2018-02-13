Папа Франциск о важности быть настойчивым и терпеливым

12 февраля, отправляя утреннюю Мессу в Доме Св. Марфы в Ватикане, Папа Франциск призвал «просить у Господа добродетель настойчивости, свойственную тем, кто стоит на пути и несет на плечах крест скорбей и испытаний, подобно многим нашим братьям, христианам, подвергающимся гонениям на Ближнем Востоке». Эти слова прозвучали в контексте комментария Святейшего Отца на текст фрагмента из Послания Апостола Иакова (Иак 1,1-11), в котором, в частности, говорилось, что «испытание веры вашей производит терпение».

Терпение, — продолжил Папа, — связано с настойчивостью, а им мешает и противостоит дух пораженчества. Странствие по путям жизни нередко бывает сопряжено со скорбями, как, например, появление на свет ребенка-инвалида или тяжело больного ребенка. Однако терпеливые родители благодарят Бога, что их дитя пока еще живет. Они поддерживают и сопровождают его до конца, иногда на протяжении многих лет. Они не бегут от проблем, а живут радостью от того, что это дитя существует.

Настойчивость и терпение научают нас ответственности и дают силы, чтобы принимать скорби с радостью. «Быть терпеливым, значит нести груз проблем самому, а не пытаться спихнуть его на кого-то другого», — подчеркнул понтифик, добавив, что терпение подразумевает также способность вступать в диалог со своим окружением, с чем у нетерпеливых людей обычно бывают трудности, поскольку они предпочитают пребывать в иллюзиях собственного всемогущества или же предаваться лени. Притом терпение, о котором говорит святой апостол Иаков, – это, в глазах христиан, не отвлеченная истина, а путь подражания Богу, Который на протяжении всей Истории Спасения неоднократно демонстрировал эту добродетель как в отношении неверного Ему народа в целом, так и в отношении каждого из нас в отдельности.

«Сейчас я думаю о наших братьях на Ближнем Востоке, — сказал в заключение Папа, — которых преследуют, изгоняют из их жилищ только потому, что они – христиане… Они поддерживают нас в нашем христианстве: они стали терпеливыми по примру Господа. (…) Мы часто бываем нетерпеливыми, впадаем в ярость, если что-то идет не так. (…) Терпение – это замечательная добродетель. Так давайте же попросим Господа даровать нам ее».

Radio Vaticana