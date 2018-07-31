Папа Франциск неожиданно навестил больную пенсионерку

28 июля Папа Франциск нанёс неожиданный визит больной римской пенсионерке, которая не может из-за трудностей в передвижении покинуть свою квартиру. Ранее Святейший Отец получил от старушки несколько писем с приглашением навестить её, но его визит стал полной неожиданностью и для самой женщины, и для её соседей.

Папа Франциск приехал на синем «Ford Focus» в римский район Саларио и лично встретился с больной; несколько полицейских в штатском остались ждать у дверей подъезда.

Визит продлился около часа, и за это время слух о госте разнёсся по всему кварталу. Когда Папа выходил из дома, его окружила группа местных жителей, люди радостно приветствовали своего епископа, некоторые из них не могли сдержать слёз. Святейший Отец пожал всем руки, говорил тёплые слова, поиграл с ребёнком. Местный житель подарил Папе небольшое распятие. Узнав о присутствии Епископа Рима, один больной вышел к нему и попросил о молитве, в которой Папа его сразу же заверил.

Перед возвращением в Ватикан Святейший Отец сердечно попрощался с жителями и преподал им апостольское благословение.

Этот римский район хорошо знаком Папе Франциску: недалеко от него расположена аргентинская церковь Пресвятой Девы Марии Скорбящей. Годами раньше епископ, а затем кардинал Бергольо приезжал сюда рейсовым автобусом, чтобы встретиться с земляками и собратьями.

Источник: Vatican News