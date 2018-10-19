Папа Франциск не намерен посещать Тайвань

Руководитель пресс-службы Святого Престола Грег Бёрк заявил, что визит Папы Франциска на Тайвань не планируется. Это заявление было сделано в связи с приглашением вице-президента Тайваня Чэнь Чьеньцзэна, адресованным Понтифику, посетить страну. Практикующий католик Чэнь Чьеньцзэн имел краткую беседу с Папой перед началом канонизационной Мессы 14 октября с.г. Он специально приехал в Рим на торжество, в ходе которого к лику святых были причислены семеро подвижников.

Католическая Церковь на Тайване насчитывает в своих рядах 300 тысяч верных коренной национальности и еще столько же мигрантов. Католики Тайваня поддерживают связи со своими собратьями на материковой части Китая: более трехсот священников и монашествующих оттуда обучаются в Католическом университете Фужень. Подходящей оказией для Папского визита мог бы cnfnm Общенациональный Евхаристический Конгресс, который намечен на март 2019 г. Однако пока никто из Римских Понтификов не посещал остров, который правительство в Пекине считает своей мятежной провинцией.

Источник: Vatican News