Папа Франциск назначил шведского кардинала Арборелиуса в Совет по христианскому единству

Папа Франциск назначил кардинала Арборелиуса из Стокгольма членом Папского совета по содействию христианскому единству. Ларс Андерс Арборелиус, единственный шведский кардинал, должен в будущем консультировать Папу по вопросам экуменизма.

Католическая Церковь в Швеции составляет меньшинство. На сегодняшний день около 60 процентов шведов являются лютеранами. Католиков официально около 1,2 процентов населения.

Кроме кардинала Арборелиуса, также и другие новые кардиналы назначены в дикастерии Римской Курии. Двумя номинантами стали: епископ Барселоны кардинал Хуан Хосе Омелья (теперь он член Апостольской сигнатуры) и испанский кардинал Карлос Осоро Сьерра из Мадрида (он стал членом Конгрегации католического образования).

Кроме того, Папой были рассмотрены кандидатуры двух американцев: архиепископа Джозефа Купича из Чикаго, ставшего членом Конгрегации католического образования, кардинала Кевина Джозефа Фаррелла, ставшего членом Папской комиссии по делам государства-града Ватикан.

Большинство других назначений в прошедшую субботу касаются новой дикастерии — Департамента служения целостному развитию человека. Его новыми членами Папа Франциск сделал кардиналов Патрика Д’Росарио из Бангладеш, Мориса Пия из Маврикия, Джона Рибата из Папуа-Новой Гвинеи, Луи-Мари Мангкханекхоун из Лаоса и Грегорио Роса Чавеза из Сальвадора. Новыми членами также являются кардиналы Бальтазар Энрике Роррас Кардозо из Венесуэлы, Жан Зербо из Мали, и Жозеф де Кесель из Бельгии.

Источник: Седмица.ру