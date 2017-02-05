Папа Франциск назначил архиепископа Беччу своим Специальным делегатом при Мальтийском ордене

В субботу 4 февраля 2017 года пресс-служба Святейшего Престола сообщила о том, что Папа Франциск назначил заместителя Государственного секретаря по общим вопросам архиепископа Джованни Анджело Беччу своим Специальным делегатом при Суверенном Военном гостеприимном ордене Святого Иоанна, Иерусалима, Родоса и Мальты. Назначение действительно на время подготовки и проведения чрезвычайного Капитула Ордена, который должен избрать нового Великого магистра.

В номинационной булле отмечается, что Специальный делегат будет действовать «в тесном сотрудничестве» с фра Людвигом Гофманом, временным наместником Мальтийского ордена, с целью общего блага для Ордена и примирения между всеми его членами, монашествующими и мирянами». Особой задачей, которую поручает Специальному делегату Святейший Отец, является «забота обо всем, что касается духовного и нравственного обновления Ордена».

«Вплоть до завершения своего мандата, то есть до завершения чрезвычайного Капитула, который выберет Великого магистра, Вы будете моим Специальным представителем во всем, что касается отношений между Апостольской Столицей и Орденом. Поэтому делегирую Вам все необходимые полномочия для того, чтобы решать возможные вопросы, которые могут возникнуть в силу выполнения порученного Вам мандата», — отмечает Папа Франциск.

Напомним, что 28 января 2017 года Суверенный совет Мальтийского ордена принял отставку Великого магистра фра Мэтью Фестинга, а временно исполняющим обязанности местоблюстителя стал Великий командор фра Людвиг Гофман фон Румерштейн, который будет возглавлять Орден до избрания нового Великого магистра.

По материалам Radio Vaticana