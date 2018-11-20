Папа Франциск направил послание Патриарху Венеции монс. Франческо Моралье по случаю акции солидарности «Венеция в красном»

Мероприятие состоится вечером 20 ноября при поддержке фонда «Помощь Церкви в беде» и поместного Патриархата в память о миллионах гонимых христиан и особенно Асии Биби, чья невиновность была недавно признана Верховным судом Пакистана. По этому случаю базилика Мадонна-делла-Салюте, Гранд-канал Венеции, мост Риальто и другие места знаменитой лагуны будут освещены красными прожекторами.

Святейший Отец выражает надежду, что «провиденциальная инициатива» «привлечёт должное внимание к серьёзной проблеме дискриминации, которой подвергаются христиане во многих частях мира». Папа Франциск обращается также с тёплым приветствием к молодёжи, которая участвует в епархиальном паломничестве в Венецию.

В тексте послания за подписью ватиканского госсекретаря кардинала Пьетро Паролина подчёркивается, что в мире существуют государства, в которых установлена одна-единственная религия, в других же странах «имеют место насильственные преследования или систематические культурные издевательства над учениками Иисуса». Именно поэтому важны подобные мероприятия — как в Венеции или прошедшие ранее в римском Колизее: привлечь внимание всего мира к многочисленным нарушениям религиозной свободы. Это «фундаментальное право человека должно быть признано, ибо оно отражает наивысшее человеческое достоинство».

Святейший Отец призывает верующих молиться, дабы «наши братья и сёстры, гонимые за свои религиозные убеждения», обрели силу в испытаниях и стали зерном надежды, чувствуя рядом с собой утешительное присутствие всей мировой католической общины.



Источник: Vatican News