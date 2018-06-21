Папа Франциск начал свой экуменический визит в Женеву

Папа Римский Франциск начал однодневное Апостольское путешествие в Женеву, приуроченное к 70-летию Всемирного Совета Церквей, сообщает Vatican News.

21 июня 2018 г. в 8:30 по среднеевропейскому времени самолет итальянской авиакомпании «Alitalia» с Понтификом на борту вылетел из римского аэропорта «Fiumicino». Его прибытие в Женеву запланировано на 10.10. Сразу после короткой приветственной церемонии в зале аэропорта состоится встреча Святейшего Отца с президентом Швейцарии.

В 11:15 предусмотрена экуменическая молитва в Экуменическом центре Всемирного Совета Церквей с проповедью Папы в присутствии около 250 верующих. Затем состоится торжественный обед в резиденции Экуменического Института Боссе.

После обеда Предстоятель Католической Церкви снова вернется в штаб-квартиру ВСЦ. В 15.45 там пройдет экуменическая встреча, в ходе которой Папа Франциск выступит со второй речью. К участникам этой встречи обратятся также генеральный секретарь ВСЦ преподобный Олав Фиксе Твейт и модератор центрального комитета организации Агнес Абум.

В 17.30 во Дворце конгрессов и выставок «Palexpo» Папа Франциск возглавит Святую Мессу литургической памяти святого Алоизия Гонзаги, в которой примет участие местная католическая община, а также ожидается прибытие около 40.000 верующих из соседней Франции. Во время Мессы Святейший Отец произнесет проповедь, а в конце богослужения с приветственным словом к собравшимся обратится монс. Шарль Морерод, епископ Фрибура, который также возглавляет Швейцарскую епископскую конференцию.

В конце богослужения Папа Франциск встретится с гражданскими и церковными властями Швейцарской Конфедерации, а также с делегатами Всемирного Совета Церквей из Северной и Южной Кореи.

Около 20.00, после официального прощания, Понтифик на самолете вылетит в Рим. Прибытие в аэропорт в «Ciampino» запланировано на 21.40.

Речь идет о 23-м зарубежном путешествии Папы Франциска. Он станет третьим Епископом Рима, который посетит штаб-квартиру Всемирного Совета Церквей. Ранее в Женеве были Папа Павел VI (в 1969 г.) и Папа Иоанн Павел II (в 1984 г.).

Всемирный Совет Церквей (WСС) — крупнейшая международная экуменическая организация, основанная в 1948 году в Амстердаме. Она объединяет около 400 христианских Церквей и общин из более чем 100 стран мира, представляющих около 500 миллионов верующих.

Католическая Церковь не входит в состав ВСЦ, но более 30 лет сотрудничает с этой организацией, направляя наблюдателей на все крупные форумы, а также на заседания её центрального комитета и рабочих групп.