Папа Франциск на встрече с паломниками в Ватикане: христианин не может быть лицемерным

Чтение богородичной молитвы «Ангел Господень» в воскресенье 12 августа прошло в особой атмосфере, которую создало присутствие на площади Святого Петра более 70 тысяч молодых католиков, прибывших со всей Италии в Рим с пешим паломничеством, чтобы помолиться вместе со Святейшим Отцом.

Размышляя над вторым литургическим чтением дня, Святейший Отец остановился на двух аспектах обещаний, которые мы даем во время Крещения: отказе от зла ​​и приверженности добру:

«Сегодня я призываю вас стать протагонистами добра. Не думайте, что вы в порядке, когда не делаете зло. Каждый из нас виновен в том, что он мог сделать и не сделал».

Своим призывом Папа выразил надежду на то, что именно усилиями молодёжи родится мир, способный быть «приверженным добру»:

«Недостаточно не испытывать ненависти — нужно прощать. Недостаточно не быть злопамятным — нужно молиться за своих врагов. Недостаточно не быть причиной разногласий — необходимо нести мир туда, где его нет».

Если мы не будем противостоять злу, это значит, что мы подпитываем его молчаливо:

«Недостаточно не говорить о других плохо — необходимо прерывать, когда мы слышим, как кто-то злословит о других: останавливать слухи — значит делать добро. Необходимо вмешиваться, когда зло распространяется, ибо зло растёт там, где нет смелых христиан».

В своем наказе молодёжи Папа Франциск призвал к смелости, невзирая на страхи и не поддаваясь искушениям комфортной и лёгкой жизни:

«Дорогие молодые люди, в эти дни вы много ходили. Поэтому вы натренированы, и призываю вас ходить в милосердии и любви! Давайте вместе пойдём к предстоящему Синоду Епископов. Пресвятая Дева Мария да поддержит нас своим материнским ходатайством, дабы каждый из нас мог говорить каждый день своими делами ‘нет’ злу и ‘да’ добру».

Источник: Vatican News