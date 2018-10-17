Папа Франциск на общей аудиенции: исполнение заповеди «не убий» — первый шаг к обретению любви

На традиционной общей аудиенции по средам, прошедшей 17 октября с.г. на площади Св. Петра, Папа Франциск продолжил свои размышления о Пятой Божией Заповеди: «Не убий».

Прежде всего Святейший Отец отметил, что «никто не может пренебрегать человеческой жизнью, будь то своей или чужой, поскольку любой человек несет в себе образ Божий и является предметом Его бесконечной любви, и это — вне зависимости от того социального статуса, в коем он был призван к бытию». Однако Иисус наполнил древнюю заповедь «не убий» еще более глубоким смыслом. «Он утверждает, что в свете Суда Божия даже гнев на брата своего является формой убийства. Поэтому и Апостол Иоанн пишет: ‘Каждый, кто ненавидит брата своего, есть человекоубийца’ (1 Ин 3,15). Но Иисус и на этом не останавливается. Следуя той же логике, Он добавляет, что убивают также обиды и презрение», — напомнил Понтифик, обратив внимание на тот факт, что ни в одном из известных нам моральных кодексов человечества аспект убийства не трактуется настолько широко и радикально. Согласно Иисусу, следует даже приостановить процесс жертвоприношения в храме, если ты вспомнил, что за его порогом остался оскорбленный тобою брат. Его следует разыскать и с ним примириться, и лишь после этого вернуться к исполнению религиозных обрядов.

«Так что же имеет в виду Иисус, до такой степени расширяя сферу действия пятой заповеди? Человек благородный и восприимчивый, наделенный глубоким личным ‘я’, не менее важным, чем Его физическое существо. И в само деле, чтобы оскорбить невинность ребенка, достаточно одного неудачного высказывания. Чтобы ранить женщину может хватить одного холодного жеста. Что разбить сердце молодого человека, может быть достаточно отказать ему в доверии. Чтобы уничтожить мужчину, хватит и того, чтобы просто игнорировать его (…) Убивает равнодушие. Это всё равно что сказать человеку: ‘Для меня ты умер. Я уже убил тебя в моем сердце’. Нелюбовь — это первый шаг к убийству, а ‘не убивай’ — это первый шаг к любви«, — сказал Святейший Отец.

В этой связи он сослался на пример Каина, который, в ответ на вопрос Бога ‘где брат твой Авель?’, ответил: «Не знаю. Разве я сторож брату моему?» (Быт 4,9). «Так и говорят убийцы: ‘это меня не касается’, ‘это твои проблемы’ и т.п. Попытаемся ответить на заданный вопрос: сторожа ли мы нашим братьям? Разумеется, сторожа! Все мы сторожа друг для друга!», — констатировал Понтифик и продолжил: «Человеческая жизнь нуждается в любви. А что такое истинная любовь? Это любовь, явленная нам Христом, любовь как милосердие. Та любовь, без коей невозможно обойтись — это любовь прощающая, любовь, готовая принять того, кто сделал нам зло. (…) Никто не может прожить без милосердия. Мы все нуждаемся в прощении. Все. И тогда, если убивать — это значит губить, угнетать, отчуждать кого-то, то ‘не убий’ — это значит окружить заботой, ценить, принимать и прощать».

Притом никто не может ограничиться только тем, что он не делает ничего плохого. Считать, что этого достаточно — значит обманывать себя. Этого было бы достаточно разве что для растения, а вот от человека требуется нечто большее. Существует некое добро, специально приготовленное для каждого из нас, для каждого свое, которое должно быть сделано нами во что бы то ни стало. Только в этом случае мы на самом деле станем самими собой. «Не убий» — это призыв к любви и милосердию, это призыв последовать Иисусу Христу, отдавшему за нас Свою жизнь и ради нас воскресшему.

В заключение Папа Франциск напомнил, что самим фактом Боговоплощения была освящена и сделана неприкосновенной жизнь каждого человека. По этой причине заповедь «Не убий» является важнейшей из заповедей. Ее следует принять как призыв к всеобъемлющей любви.

По материалам: Vatican News