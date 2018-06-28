Папа Франциск на общей аудиенции: христианская жизнь — не совокупность запретов и предписаний, а благодарный ответ Богу

На очередной общей аудиенции по средам 27 июня с.г. Папа Франциск продолжил текст катехез, посвященных Божиим Заповедям. На этот раз за ходом аудиенции посредством экрана, установленного в Зале Павла VI, наблюдали больные на колясках, и Святейший Отец первым делом обратился к ним со словами приветствия. Далее он продолжил объяснение заповедей, которые являются «напутствием Бога Своему народу, словами Отчей любви».

Декалог открывается констатацией факта: «Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства» (Исх 20,2). На первый взгляд, эти слова не имеют отношения к законам, которые будут изложены в дальнейшем. Однако на самом деле это не так: ведь Бог сначала спасает, освобождает, а уже потом просит Ему доверять. Декалог начинается с акта Божией щедрости, что проливает свет на все заповеди и поясняет тайну того образа действий, который был присущ Самому Христу: «Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас» (Ин 15,9). Христос любим Отцом и любит нас тою же любовью: Он отталкивается не от Себя, а от Отца. А вот нам часто доводится в наших деяниях начинать с себя, а не с благодарения Богу, что неизменно приводит к краху. Тот, кто начинает свой путь с себя, неизбежно к себе же и вернется. Это позиция эгоиста.

Христианская же жизнь – это благодарный ответ великодушному и щедрому Отцу. Люди, которые сводят свое «христианство» к одному лишь исполнению долга, вероятно, никогда не имели личного опыта Бога. Предпосылкой для исполнения любого предписания должна быть любовь к Богу: ведь Бог сначала любит и одаривает, а уже потом что-то предписывает. Разве кто-то из молодых людей захочет быть христианином, если христианство – это всего лишь набор запретов и предписаний? На самом же деле христианство – это освобождение. Божия любовь ведет нас по жизни, а заповеди помогают не сбиться с пути и освободиться от эгоизма. В основании христианской жизни – не наша сила воли, а благодарное принятие дара Спасения, позволение Богу любить нас. «Благодарность – это характерная черта сердца, отмеченного посещением Духа Святого. Послушание Богу основывается, в первую очередь, на памяти о Его нам благодеяниях».

Высказав все эти мысли, Святейший Отец предложил слушателям небольшое упражнение: вспомнить, сколько хорошего произвел в моей личной жизни Господь. Но все ли мы прошли через опыт подаренного Богом освобождения? Или же мы обнаруживаем у себя одно лишь чувство долга, эту духовность рабов, а не детей? И что же делать, коль скоро это так? Нужно делать то же, что делал Богоизбранный народ в земле Египетской: «И стенали сыны Израилевы от работы и вопияли, и вопль их от работы восшел к Богу. И услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет Свой с Авраамом, Исааком и Иаковом. И увидел Бог сынов Израилевых, и призрел их Бог» (Исх 2,23b-25). Бог отвечает на вопль о помощи и спасении, исходящий из уст Его детей. Собственно говоря, Он ожидает этого крика с нашей стороны, ибо хочет разорвать наши узы и кандалы. В наших душах остается масса вещей, от которых бы нам следовало освободиться. И Бог подарил нам жизнь не для того, чтобы мы оставались невольниками, а для того, чтобы стали свободными и жили в благодарении, с радостью внимая заповедям Того, Кто необычайно щедр и дарит безмерно больше, чем мы только можем это представить или помыслить, — подвел итог Папа Франциск и завершил свое наставление словами: «Да будет благословен Господь за всё, что Он сделал для нас в прошлом, делает сегодня и сделает в будущем».

По материалам Vatican News