Папа Франциск на Мессе в Доме Св. Марфы: Церковь нуждается в пророках

В своей проповеди на утренней Мессе в Доме Святой Марфы 17 апреля с.г. Папа Франциск заявил, что современная Церковь нуждается в пророках, которые были бы способны бескомпромиссно возвещать правду Божию, сокрушаться о грехах своего народа и ходатайствовать за него, тем самым одаривая его надеждой.

В своей проповеди Святейший Отец комментировал первое чтение Литургии Слова (Деян 7,51-59; 8,1), в котором был продолжен рассказ о мученичестве диакона Стефана. Понтифик подчеркнул бесстрашие в речах, свойственное Первомученику. Он, нимало не колеблясь, обличал старейшин и книжников за их сопротивление действию Святого Духа, за их непоследовательность и лицемерие, за их жестокосердие и неумение извлекать уроки из истории Израиля. Они же, подобно своим предкам, убивавшим пророков, громко выражали свое возмущение, затыкали уши и, в конце концов, набросились на Стефана, вывели его за городскую черту и начали забрасывать камнями. В связи с этой сценой Папа отметил, что в ситуации, когда пророк говорит правду, люди либо «прозревают», либо напротив, окончательно закрываются, впадают в гнев и развязывают гонения.

Порой людям бывает нелегко услышать «неудобную» им правду, а потому пророки сплошь да рядом имеют дело с проблемами и подвергаются преследованиям. При этом важно, чтобы пророк не только бесстрашно свидетельствовал об истине, но и умел искренне сокрушаться о заблуждениях своего народа. Так и Иисус, с одной стороны высказывается очень резко, но с другой – оплакивает Иерусалим. Вот так и проверяется истинный пророк: таковым может быть только тот, кто искренне проливает слезы над своим народом, но, при этом, способен бескомпромиссно обличать зло всякий раз, когда в этом возникнет потребность.

Истинный пророк является проповедником не несчастий и кар, а надежды, — сказал далее Папа. «Он отверзает врата, исцеляет язвы, обновляет принадлежность к народу Божию, чтобы тот продолжил свое движение навстречу Господу. Он не обличает, будучи представителем власти, напротив, он – человек надежды. Он упрекает, если это нужно, но и открывает двери, указывая перспективу надежды. Истинный пророк, хорошо исполняющий дело свое, платит за него собственной жизнью».

Тут Святейший Отец процитировал слова Тертуллиана: «Кровь мучеников – семя христианства». «Церковь нуждается в пророках, — сказал в заключение Папа Франциск. – Скажу больше, мы все призваны стать пророками. Не критиканами – это совсем другое. Речь идет не о вечно критически настроенном судье, который ничего не любит, которому всё не нравится… Такой человек не является пророком. Пророк – это тот, кто молится, взирает на Бога, взирает на свой народ, испытывает боль при виде заблуждающихся людей. Если они плачут, и он тоже будет плакать вместе со своим народом. Но, в то же время, он сумеет должным образом воспользоваться этой ситуацией, чтобы сказать правду. Так пусть же Церковь никогда не испытывает недостатка в пророческом служении, дабы она могла непрестанно устремляться вперед».

Radio Vaticana