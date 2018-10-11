Папа Франциск на Мессе в Доме Св. Марфы: следует быть «надоедливыми» в молитве

На утренней Мессе в Доме Святой Марфы в четверг 11 октября Папа Франциск прокомментировал фрагмент из Евангелия от Луки (Лк 11,5-13), повествующий о человеке, пришедшего ночью к другу, чтобы попросить у того хлеба. Хозяин дома сначала отказывался удовлетворить просьбу приятеля, ибо время было неподходящее, но, поскольку проситель был крайне настойчив, в конце концов поднялся с постели и дал ему хлеба. На примере этого человека Иисус хочет продемонстрировать нам, какой должна быть молитва христианина, — пояснил Святейший Отец. Проситель — это мы сами, «богатый хлебом Друг» — это наш Господь. Иисус как бы хочет сказать нам: «Будьте надоедливыми в молитве. Не отступайте! Просите, и дано будет вам».

Но молитва — это не «волшебная палочка», — заметил далее Понтифик. Недостаточно просто прочитать наскоро «Отче наш» и идти заниматься своими делами. «Молитва — это требующий воли, постоянства, решительности, дерзновения труд. Почему? Потому что я стучусь в двери моего друга. Бог — это Друг, а с друзьями я могу вести себя именно так. Молитва должна быть неотступной и надоедливой», — сказал Папа и поделился при этом историей из жизни одного аргентинца. Его дочка была очень больна, и прогнозы врачей были неутешительны. Тогда охваченный желанием во что бы то ни стало помочь дочке отец отправился пешком к чудотворной иконе Богородицы, находящейся в 70 км от его дома. Когда он туда добрался, двери храма были заперты, потому что час был поздний. Мужчина на коленях молился перед закрытыми дверями всю ночь, а утром ему позвонила жена и сообщила, что их больная дочка совершенно выздоровела. «Этот человек знал, как нужно молиться», — подвел итог Папа Франциск.

В той же связи он вспомнил и о поведении капризных детей, которые своей настырностью вынуждают родителей выполнить то, о чем их просят. Но у кого-то может возникнуть сомнение: а не прогневаю ли я Бога таким поведением? Но Сам Иисус дал ответ на этот вопрос, заявляя: «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святаго просящим у Него». Бог дает даже больше, чем мы просим: Он посылает нам дар Духа Святого. «Задумаемся на минуту: как я молюсь? Может быть, как попугай? Молюсь ли я от всего сердца? Борюсь ли с Богом, стоя на молитве, выпрашивая у Него то, в чем нуждаюсь, законно нуждаюсь? Научимся, внимая этому евангельскому чтению, как нам следует молиться», — сказал в завершение Святейший Отец.

По материалам Vatican News