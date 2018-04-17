Папа Франциск на Мессе в Доме Св. Марфы призвал к бескорыстию в вере

Папа Франциск на утренней Мессе в часовне Дома Св. Марфы 16 апреля с.г. призвал к бескорыстному следованию за Христом. Комментируя фрагмент из Евангелия от Иоанна (Ин 6,22-20), в котором повествуется о толпах, ищущих Иисуса, он указал на необходимость помнить о том, что Бог уже сотворил в нашей жизни, и отвечать на Его благодеяния любовью.

Святейший Отец напомнил, как после чудесного умножения хлебов и рыб народ уже хотел провозгласить Иисуса царем, при этом воспринимая Его не столько как учителя, преподающего истину, сколько как чудотворца, способного творить «полезные» людям вещи. Потому-то Иисус предпочел скрыться от толпы, а когда Его всё-таки нашли, засвидетельствовал: «Истинно, истинно говорю вам: вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать [Свою] Отец, Бог».

Папа обратил внимание на два аспекта описанной ситуации. С одной стороны, люди стремились обрести Спасителя, хотели услышать Его слово, руководствуясь при этом верой; но, с другой стороны, желали удовлетворить свои приземленные эгоистические потребности.

Далее Святейший Отец привел в пример поведения диакона Стефана из первого литургического чтения (Деян 6,8-15). Старейшины и книжники из Синедриона не смогли ничего противопоставить той силе духа, с которой он свидетельствовал им о Господе. Вера Стефана была совершенно бескорыстной: он не взирал на возможные последствия данного им свидетельства, включая клеветнические нападки, смертный приговор и, наконец, побиение камнями.

Между верой толпы людей из Евангельского чтения и верой Стефана – одного из героев Книги Деяний – имеет место очевидная разница. В этой связи каждому из нас следовало бы спросить себя: а почему я иду за Иисусом? Неплохо было бы также «освежить память», припомнив по крайней мере три конкретных вещи, которые Иисус уже сотворил в моей жизни.

«И тут мы обнаружим множество чудесных вещей, — продолжил Папа, — которые Спаситель уже успел подарить нам, потому что очень любит нас. И, осознав, что Иисус сделал для меня, я задам себе еще один вопрос: а что мне следует сделать для Него? Таким образом, задавшись обоими этими вопросами, мы, возможно, сумеем очистить свою веру от любых корыстных мотивов. Если я оцениваю должным образом всё то, что Иисус дал мне, мне ничего не остается, как самому проявить щедрость сердца и сказать: “Конечно, Господи, я отдаю Тебе всё! Я больше не буду повторять всё тех же ошибок, всё тех же грехов. Я поменяю свою жизнь в этом отношении…” Путь обращения коренится в любви: Ты подарил мне так много любви, и я отдаю Тебе мою любовь».

Здесь перед нами – настоящий тест на качество нашей веры и, одновременно, средство ее очищения от любой формы своекорыстия.

Radio Vaticana