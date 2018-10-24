Папа Франциск на Мессе в Доме Св. Марфы об ожидании встречи с Христом

В своей проповеди на утренней Мессе в Доме Святой Марфы 23 октября Папа Франциск комментировал литургические чтения из Евангелия от Луки и Послания к Ефесянам (Лк 12,35-38; Еф 2,12-22), посвященные ожиданию пришествия Господа. Святейший Отец особым образом остановился на содержащихся в этих текстах понятиях «гражданства» и «наследства». Так апостол Павел называет своих адресатов-христиан «согражданами святым». Здесь речь идет о самой идентичности христианина. Это — полученное от Иисуса Христа исцеление, ощущение себя членом общины, получившим Духа Святого.

Со своей стороны, наследство — это то, чего мы взыскуем в нашем земном странствии, и то, что мы получаем в конце нашего жизненного пути. Подобный поиск должен совершаться постоянно и приводить к возрастанию надежды — не чего-то абстрактного, а реальной встречи с Христом. В этой связи Папа Франциск привел в пример женщину, с нетерпением ожидающую появления на свет ребенка и готовую ради этого претерпеть любые тяготы беременности.

В итоге, христианская идентичность тесно связана с принадлежностью к общине, а наследство — это та сила, которой ведет нас, исполненных надежды, по жизни Дух Святой. В заключение Папа призвал своих слушателей проанализировать, как именно они воспринимают «Небеса» — как некую абстракцию или как реальную встречу с Господом?

По материалам Vatican News