Папа Франциск на Мессе в Доме Св. Марфы: нельзя отвечать на призыв Иисуса отговорками

На утренней Мессе в Доме Святой Марфы 6 ноября Папа Франциск комментировал фрагмент из Евангелия от Луки (Лк 14,15-24), содержащий притчу о приглашенных на брачный пир. Здесь перед нами двойной отказ: прежде всего, вежливый отказ приглашенных прийти на торжество, а затем — и отказ Иисуса от этих гостей. Иисус предоставляет шанс: первый, второй, третий, пятый…, но, в конце концов, оставляет эти попытки. «Как же часто мы ощущаем призыв Иисуса последовать за Ним, сотворить дело милосердия, помолиться, встретиться с Ним, но в ответ говорим: ‘Прости, Господи, но сейчас я занят, у меня нет времени. Завтра, а сегодня я не могу…'», — отметил Святейший Отец и предостерег верных от иллюзии, будто Иисус настолько добр, что в конце концов всё на свете простит. Ведь Он, хоть и милосерд, но также и справедлив.

Он расплатился за возможность устроить брачный пир ни много, ни мало как своей смертью, как о том говорит апостол Павел в своем Послании к Филиппийцам (Флп 2,5-10): «уничижил Себя Самого, приняв образ раба, смирил Себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. «Так пусть же Господь даст нам благодать разумения тайны ожесточения сердец, упрямства, отказа, и одарит нас благодатью слезного раскаяния». Этими словами Папа Франциск завершил свою проповедь.

По материалам Vatican News