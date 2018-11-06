Папа Франциск на Мессе в Доме Св. Марфы: христианину следует творить добро, не взирая на воздаяние

На утренней Мессе в Доме Святой Марфы 5 октября с.г. Папа Франциск комментировал литургическое чтение (Лк 14,12-14), в котором Иисус призывает быть бескорыстными и творить добро, не ожидая воздаяния. Мысль Иисуса вполне ясна: не делай добра для своей выгоды, не выбирай друзей по принципу их «полезности». По словам Папы, постоянный поиск «пользы» — это признак эгоизма. Господь же призывает к бескорыстию, способному расширить наши жизненные горизонты. Те, кто постоянно производят «селекцию», производят разделения и не способствуют единодушию, на необходимости которого настаивает апостол Павел в первом чтении (Флп 2,1-4). Там, где водворяются разделения, не избежать также соперничества, тщеславия, сплетничанья. Еще одно близкое всему упомянутому явление — высокомерие. «Это всё может разрушить общину и даже семью… Вспомните только, как порой соперничают родные братья за отцовское наследство, что случается и сегодня. Вспомните про гордыню, вспомните тех, кто выставляет себя лучшим, чем другие», — подчеркнул Святейший Отец.

Христианину же следует подражать примеру Сына Божия, возрастая в бескорыстии. Ему следует творить добро не взирая на воздаяние. Ему следует способствовать водворению единодушия, избегая соперничества и тщеславия. Следует устанавливать мир посредством «малых дел», прокладывая тем самым пути к согласию во всём мире. Как отметил Понтифик, все войны и конфликты всегда начинаются «снизу». «Это значит, что и мир нужно начинать строить оттуда же: с семьи, с прихода, с институции, со своего рабочего места, непрестанно добиваясь единодушия и согласия, а не ‘своей выгоды'», — подвел итог Папа.