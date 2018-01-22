Папа Франциск: молитва у мощей перуанских святых (ФОТО)

В кафедральном соборе Святого апостола Иоанна Папа Франциск почтил мощи перуанских святых и помолился о том, чтобы Церковь была ближе для всех, в первую очередь для самых обездоленных.

Святейший Отец вознес благодарение Богу за обильные дары, ниспосланные Им Церкви в Лиме, и в особенности за дар святости: он расцвел в таких подвижниках, как святой Турибий, святая Роза, святой Мартин де Поррес, святой Франциск Солано, святой Иоанн Масиас.

Папа Франциск просил Господа о том, дабы и сегодня верующие почувствовали призвание быть учениками-миссионерами Иисуса Христа, «пребывая в любви и в поиске единства и практикуя милосердие».

Источник: Радио Ватикана