Папа Франциск: молитва у мощей перуанских святых (ФОТО)

Папа Франциск: молитва у мощей перуанских святых (ФОТО)

Январь 22, 2018

В кафедральном соборе Святого апостола Иоанна почтил перуанских святых и помолился о том, чтобы Церковь была ближе для всех, в первую очередь для самых обездоленных.

Святейший Отец вознес благодарение Богу за обильные дары, ниспосланные Им Церкви в Лиме, и в особенности за дар святости: он расцвел в таких подвижниках, как святой Турибий, святая Роза, святой Мартин де Поррес, святой Франциск Солано, святой Иоанн Масиас.

Папа Франциск просил Господа о том, дабы и сегодня верующие почувствовали призвание быть учениками-миссионерами Иисуса Христа, «пребывая в любви и в поиске единства и практикуя милосердие».

 

Источник: Радио Ватикана

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