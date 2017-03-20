Папа Франциск молится за жертв разрушительного наводнения в Перу

Папа Франциск заверил в солидарности и молитве о жертвах наводнения в Перу. В воскресенье 19 марта сразу после чтения молитвы «Ангел Господень» он обратился с особым призывом к верующим, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане.

«Я хочу выразить близость возлюбленному народу Перу, серьезно пострадавшему от разрушительного наводнения. Я молюсь о жертвах, – сказал Епископ Рима, – и о тех, кто занят оказанием помощи».

В Перу число погибших от мощных наводнений достигло 72 человек, сообщил премьер-министр Фернандо Савала. В пятницу президент Перу Педро Кучински сообщил о срочном выделении 2,5 миллиарда солей (примерно 766 миллионов долларов) на восстановительные работы в связи с обрушившимися на страну сильнейшими наводнениями. В соседнем Эквадоре ливни унесли жизни 15 человек.