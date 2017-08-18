Папа Франциск молится о жертвах теракта в Барселоне

Папа Франциск с глубокой болью воспринял трагическое известие из Испании. Вечером 17 августа на пешеходной улице Рамбла в центре Барселоны микроавтобус на большой скорости въехал в толпу людей; в результате нападения погибли 13 человек и около сотни получили ранения. Ответственность за теракт взяло на себя самопровозглашённое Исламское государство.

По этому поводу директор Ватиканского Зала Печати Грег Бёрк выступил с официальным сообщением:

«Святейший Отец с большим беспокойством воспринял весть о событиях в Барселоне. Папа Франциск молится о жертвах этого террористического акта и выражает свою близость всему испанскому народу, в частности, раненым и семьям погибших».

Епископская конференция Испании решительно осудила теракт в столице Каталонии. Генеральный секретариат поместного епископата опубликовал специальное заявление, в котором — от имени Католической Церкви Испании — заверяет в молитве о пострадавших, а также в своей поддержке общества и органов правопорядка.

«Перед лицом этого трагического и ужасающего события, — пишут прелаты, — конференция испанских епископов желает прежде всего выразить свою близость всем пострадавшим и их семьям и заверить в своей молитвенной памяти о них. Мы выражаем нашу поддержку всему обществу, которое подверглось нападению, на этот раз жителям Барселоны, а также силам безопасности».

Испанские епископы заявляют о своём решительном осуждении «любых проявлений терроризма, глубоко извращённой практики, совершенно несовместимой с нравственным, справедливым и разумным видением жизни. Такие проявления не только серьёзно подрывают право на жизнь и свободу, но и являются демонстрацией самой жестокой нетерпимости и тоталитаризма».

В завершение своего обращения испанские прелаты пишут: «Мы призываем всех верующих вознести молитвы к Богу, дабы Он даровал вечный покой погибшим, укрепил здоровье раненых, утешил их семьи и наполнил миром сердца людей доброй воли. Да не повторятся никогда эти презренные действия».

Свою солидарность с Испанией выразили многие европейские страны и Соединённые Штаты Америки. Президент Европейского совета Дональд Туск опубликовал сообщение на своей странице в социальной сети «Твиттер»:

«Вся Европа поддерживает Барселону. Наши мысли обращены к жертвам и ко всем, кто пострадал в этой трусливой атаке против невинных людей».

Источник: Радио Ватикана