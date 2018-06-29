Папа Франциск и новые кардиналы посетили Бенедикта XVI (+ ФОТО)

Папа Франциск и новые кардиналы посетили Бенедикта XVI (+ ФОТО)

Июнь 29, 2018

По окончании консистории и возведенные им в кардинальское достоинство 14 новых прелатов отправились в монастырь Mater Ecclesiae, где после своего добровольного отречения от Престола Святого Петра уединенно проживает Папа на покое .

В монастырской часовне Папа Франциск, Папа Бенедикт и четырнадцать новопоставленных кардиналов прочли вместе молитву Ave Maria.

Затем они обменялись с понтификом на покое теплыми приветствиями и, получив от него напутственное благословение, возвратились в Апостольский дворец.

 

По материалам Vatican News

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