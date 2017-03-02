Папа Франциск дал интервью бездомным Милана

Папа Франциск дал интервью миланскому журналу «Scarp de’ tenis». Этот журнал, чье название переводится приблизительно как «Кроссовки», на протяжении более двух десятков лет выпускают при помощи благотворительной католической организации «Каритас» бездомные и затем распространяют на улицах.

Во время интервью Святейший Отец призвал не отказывать нуждающимся в помощи.

«Очень непросто примерить чужие ботинки, потому что все мы рабы собственного эгоизма. Казалось бы, можно сказать, что люди предпочитают думать о личных проблемах, не желая замечать сложностей и страданий других. Христианин, призванный нести утешение, иногда «слушает, но не понимает». Надеть чужие ботинки означает способность к пониманию и состраданию», — пояснил в интервью Папа Франциск.

В некоторых трущобах есть больше солидарности, чем в центральный районах города, и на окраине «наркотики более заметны только потому, что в других местах они употребляются втайне, в белых перчатках», констатировал Папа.

Говоря о бездомных, Папа отметил, как важно проявлять к ним подлинный интерес, не проходить мимо не поздоровавшись и не спросив, как дела. Бездомные «сразу понимают, когда ими действительно интересуются». «На бездомного можно смотреть как на человека или как на собаку», — отметил Папа. В Буэнос-Айресе ему ни разу не пришло в голову выгнать пару бездомных, которые жили возле архиепископства. Хотя многие утверждали, что они «загрязняют курию», в этой ситуации следовало проявить большую человечность, потому что настоящая грязь – у нас внутри, в то время как эти люди обладают большим достоинством, считает Папа.

Отвечая на вопрос, нужно ли давать милостыню просящему, Святейший Отец ответил: «Есть много оправданий тому, чтобы не подавать милостыню. Например, ну как же я дам денег, а он потратит их на стакан вина. Но этот стакан вина — его единственная радость, и пусть будет так. Задумайся, какие у тебя самого маленькие секретные радости».

«Помощь — это всегда правильно», — добавил он. При этом глава Римско-Католической Церкви отметил, что совершая жест благотворительности важно смотреть в глаза и трогать руки. «Просто бросить деньги и не посмотреть в глаза — не по-христиански».

Затронул Папа и столь близкую ему тему мигрантов: «В Европу приезжают те, кто бегут от войны или от голода. И мы в некотором роде в этом виноваты, потому что злоупотребляем их землями и не делаем никаких вложений для того, чтобы они сами могли извлекать выгоду. Они имеют право на эмиграцию, право на прием и помощь». Но прием – добавил Св. Отец – должен осуществляться с христианской добродетелью благоразумия. Это значит, что принимать следует такое количество мигрантов, какое возможно принять и интегрировать. Если не происходит интеграции, мигранты объединяются в гетто, констатировал Папа и пояснил свою мысль примером террористов из Бельгии, мигрантов второго поколения, вышедших именно из гетто. По мнению Папы Франциска, отличный пример приема и интеграции мигрантов показывает нам Швеция.

Беседуя с журналистами «Кроссовок», Папа рассказал о своей семье, семье иммигрантов в Аргентине. Там межрелигиозный диалог – «обычное дело», отметил он. Папа рассказал историю переезда дедушки, бабушки и родителей в Аргентину и затем признался: «Мне очень не хватает возможности выходить на улицу».

25 марта, как было объявлено ранее, состоится его поездка в Милан. Папа Римский, который, по собственному признанию, не знает этого города, где бывал лишь однажды проездом в 1960-х годах, посетит периферийные районы, где живут бедные семьи.

Понтифик регулярно приглашает нуждающихся и бездомных на свою трапезу и мессы, в том числе в собственный день рождения, демонстрируя тем самым свое особое отношение и заботу к ним. Примечательно, что накануне премьер-министр Италии Паоло Джентилони в ходе поездки в Милан пообедал в одной из благотворительных организаций вместе с пенсионерами, мигрантами и бездомными.

(на фото — кафедральный собор в Милане, посвященный Рождеству Пресвятой Девы Марии)

По материалам Il Messaggero, Радио Ватикана, ТАСС