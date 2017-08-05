Папа Франциск: да помогут художники открывать красоту Творения

Папа Франциск опубликовал видеопослание, в котором выразил свои молитвенные прошения на август: об укреплении призвания и миссии людей искусства — «хранителей красоты».

Обращаясь к зрителям на испанском языке, Святейший Отец подчёркивает: «Искусство выражает красоту веры и провозглашает послание о величии Божьего творения»; именно в этом заключается роль каждого вида искусства: архитектуры, живописи, музыки, хореографии, литературы.

«Поэтому, — продолжает Папа Франциск, — когда мы восхищаемся произведением искусства или чудом природы, мы обнаруживаем, что всё вокруг говорит нам о Нём и о Его любви. Помолимся о художниках нашего времени, дабы своим творчеством они помогали всем людям открывать красоту творения».

На протяжении всех веков, отмечал Папа по другому случаю, Церковь всегда обращалась к искусству, чтобы придать выражение красоте своей веры и возвестить евангельское послание о великолепии Божьего творения, о достоинстве сотворённого по Его образу человека и о силе Воскресения Господнего в деле искупления.

(На миниатюре — работа современного художника Сергея Некрасова «Семья», 2011 г.)

Источник: Радио Ватикана