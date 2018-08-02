Папа Франциск: чтобы любить, нужно быть свободными от идолов

Катехизическое наставление Папы Франциска во время общей аудиенции 1 августа было сосредоточено на идолопоклонстве, теме огромной важности и злободневности. «Мир, — подчеркнул Святейший Отец, — представляет собой своего рода ‘супермаркет’ идолов, которые могут быть объектами, образами, идеями, ролями».

Обожествление того, что не является Богом, — это «постоянный соблазн веры» и он касается не только ложных культов язычества. Развитие идолопоклонства, пояснил Папа Франциск во время общей аудиенции в Зале Павла VI, в первую очередь связано с «видением того, что стремится стать фиксацией, одержимостью»:

«Идол фактически является проекцией нас самих на объекты или планы. Эта динамика используется, например, в рекламе: я не вижу самого объекта, но я воспринимаю этот автомобиль, смартфон, новую роль или другие вещи как средство достижения и удовлетворения моих основных потребностей. И я ищу его, я об этом говорю, я думаю об этом; идея завладеть этим объектом или осуществить этот проект, достичь этого положения кажется удивительным путем к счастью, башней для достижения небес (см. Бытие 11,1-9), и всё приспосабливается для достижения этой цели».

Вторая фаза развития идолопоклонства разрушительна: идолы требуют культа, и мы, добавил Папа, поклоняемся им и жертвуем всем:

«В древние времена идолам приносились человеческие жертвы, то же самое происходит и сегодня: ради карьеры жертвуют своими детьми, пренебрегая ими или просто не рождая их; красота требует человеческих жертв. Сколько же часов проводят некоторые люди перед зеркалом, чтобы нанести макияж… И это тоже идолопоклонство! Делать макияж вовсе не плохо, но в меру и не для того, чтобы стать богиней. Слава требует самопожертвования, чистоты и подлинности».

Идолы, подчеркнул далее Святейший Отец, «требуют крови»:

«Деньги крадут жизнь, а удовольствие ведёт к одиночеству. Экономические структуры жертвуют человеческими жизнями ради большей прибыли. Вспомним о том, что множество людей находятся без работы. Почему? Потому что предприниматели некой компании, предприятия решили уволить людей, дабы заработать больше денег. <…> Человек живет в лицемерии, делает и говорит то, чего ожидают от него другие, ибо это ему навязывает собственный идол самоутверждения. Так разрушаются жизни, разрушаются семьи, а молодые люди попадают во власть деструктивных моделей, лишь бы увеличить прибыль. Наркотик также является идолом. Сколько же молодых людей разрушают здоровье и жизнь, поклоняясь этому кумиру наркотиков».

Третий этап развития идолопоклонства является самым трагичным, подчеркнул Папа Франциск:

«Идолы порабощают. Они обещают счастье, но не дают его; и человек вдруг обнаруживает, что живёт ради какой-то вещи или идеи, попав в саморазрушительный водоворот и ожидая результата, который никогда не наступает. Идолы обещают жизнь, но на самом деле отбирают её. Истинный Бог не требует жизни: Он дарует её. Истинный Бог не предлагает проекции нашего успеха: Он учит нас любить. Истинный Бог не требует детей, но Он отдаёт Своего Сына ради нас. Идолы устремляют наши взоры в будущее, заставляя презирать настоящее; истинный Бог учит нас жить в реальности каждого дня».

«Признание собственного идолопоклонства, — заключил Папа, — это начало благодати и знак того, что мы встали на путь любви». В самом деле, любовь несовместима с идолопоклонством:

«Идолы крадут нашу любовь, они делают нас слепыми к любви. Чтобы любить по-настоящему, мы должны быть свободны от любых идолов: мы должны осознать своих идолов и избавиться от них».

Источник: Vatican News