Папа Франциск благословил брак двоих сотрудников Ватикана

Ватикан, 19 июля. В прошлую субботу Папа Франциск возглавил обряд венчания швейцарского гвардейца и бразильянки, сотрудницы Ватиканских музеев.

О событии проинформировал через Instagram настоятель храма Христа Спасителя в Рио-де-Жанейро Омар Репоза. «Посмотрите, какой сюрприз! Франциск всегда удивляет!» — написал бразильский священник, комментируя фото молодой пары, сделанное во время церемонии.

Венчание состоялось в церкви Санто-Стефано-дельи-Абиссини в Ватиканских садах. О том, что его возглавит Святейший Отец, знали только жених и невеста: швейцарский гвардеец Люк Элия Мария Шафер и бразильянка Летиция Вера, работающая в Ватиканских музеях. Прибытие Папы стало сюрпризом для гостей.

Папа Франциск уже не впервые благословляет брак в Ватикане. В сентябре 2014 г. подобное произошло в базилике св. Петра, когда венчались 20 пар. А в июле 2016 г. в часовне Дома Святой Марфы понтифик благословил брак пары глухих.

По материалам Vatican News