Папа — FAO: хватит слов, пора накормить бедных

Папа Франциск направил послание на Всемирный день продовольствия; в этом году он проходил на тему: «Наше будущее в наших руках. Мы можем добиться Нулевого голода во всём мире к 2030 году».

Святейший Отец подчёркивает, что бедные ожидают от нас конкретной и эффективной помощи: нельзя довольствоваться одной лишь любопытной статистикой, пышными конгрессами, абстрактными обязательствами и публикациями для библиотек: нужно открыть глаза и сердца на драму голода, бедствий, на надежды миллионов жителей планеты, лишённых насущного хлеба; необходимо удвоить усилия, чтобы каждый имел достаточно пропитания.

«В нашем 21-м веке, — отмечает Папа Франциск, — были сделаны значительные шаги в области технологии, науки, коммуникации и инфраструктур, и мы должны краснеть от того, что не достигли подобного прогресса в человечности и солидарности, дабы удовлетворить первейшие потребности самых обездоленных».

Для искоренения голода на планете необходимы политические решения и оперативные планы, поддерживаемые этическим желанием целостного блага для людей. Борьба с голодом требует щедрого финансирования, отмены торговых барьеров и укрепления устойчивости перед лицом изменений климата, экономического кризиса и военных конфликтов.

В конце обращения Святейший Отец призывает «заставить замолчать оружие и пагубную торговлю им, дабы услышать голос тех, кто отчаянно плачет, чувствуя себя выброшенным на окраины жизни и прогресса».

Источник: Vatican News