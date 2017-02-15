Папа: Европа должна хранить единство веры

15 февраля, в конце общей аудиенции в Зале Павла VI, Папа Франциск напомнил, что вчера Церковь праздновала память двух святых покровителей Европы: монаха Кирилла и епископа Мефодия. Обращаясь к многочисленным паломникам, Святейший Отец сказал:

«Эти два брата из Салоник принесли Евангелие славянским народам. Вплоть до сегодняшнего дня они напоминают Европе и всем нам о необходимости хранить единство веры, традиции и христианской культуры, жить по Евангелию день за днём. Вы сталкиваетесь с этими трудностями и отвечаете на них молитвой, и я благословляю всех вас от всего сердца».

Обращаясь к молодым паломникам, больным и молодожёнам, Святейший Отец призвал их подражать святым Кириллу и Мефодию:

«Да поможет их пример вам, дорогие молодые люди, в любой среде быть учениками-миссионерами. Пусть их стойкость вдохновит вас, дорогие больные, жертвовать свои страдания ради обращения далёких. Пусть любовь к Господу этих святых просветит вас, дорогие молодожёны, чтобы Евангелие стало основой вашей семейной жизни».

Источник: Радио Ватикана