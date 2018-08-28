Последний день в Дублине. Папа – епископам: унижение болезненно, но спасительно

Встреча с епископами в воскресенье 26 августа была заключительным этапом поездки Папы Франциска в Ирландию.

Будьте для своей паствы не отчимами, но отцами: с таким увещанием Папа Франциск обратился к ирландским епископам, встреча с которыми стала заключительным этапом апостольской поездки Святейшего Отца. «Все мы, епископы, осознаем нашу ответственность: мы – отцы святого народа верных Божиих», — отметил Епископ Рима и выразил благодарность ирландским собратьям за проявленную ими заботу о бедных, исключенных и нуждающихся. Об этой заботе свидетельствует, среди прочего, пастырское послание о бездомных и о жертвах зависимостей.

Во время своего визита Епископ Рима неоднократно поднимал тему защиты детей и уязвимых взрослых от злоупотреблений: необходимо «признать ошибки прошлого и исправить их с евангельской честностью и с мужеством», — подчеркнул Папа и добавил, что в категорию тех, кто требует защиты, входят также женщины – жертвы жестокого обращения.

«Все мы были вынуждены открыть глаза, — сказал Папа, — на серьезность и на масштабы злоупотреблений властью, совестью и сексуальных злоупотреблений в различных социальных контекстах… Унижение болезненно, но мы были спасены унижением Сына Божьего, и это придает нам мужества». Папа Франциск призвал епископов преодолеть «отдаленность и клерикализм», которые нередко в истории Ирландии приводили к восприятию Церкви как «авторитарного, сурового и самодержавного» института.

Епископ Рима упомянул о «потрясениях, которые в последние годы подвергли испытанию традиционно сильную веру ирландского народа. Вместе с тем они стали поводом для внутреннего обновления Церкви в этой стране». Такое обновление требует «смелости и креативности», подчеркнул Папа Франциск: «Каждый раз, когда вы и ваш народ чувствуете себя малым стадом перед лицом вызовов и трудностей, не падайте духом. Как наставляет святой Иоанн Креста, именно в темную ночь свет веры ярче всего сияет в наших сердцах. Этот свет покажет вам путь к обновлению христианской жизни в Ирландии в грядущие годы».

В конце обращения к епископам Ирландии Папа обратил их внимание на то, то главной задачей епископа является молитва, и посоветовал в трудные моменты произносить молитву «Под твою защиту», отметив, что ее возносили русские мистики, убежденные, что в момент духовного смятения следует прибегать под покров Пресвятой Богородицы.

Источник: Vatican News