Папа — епископам Перу: благовествуйте на современном языке (+ ФОТО)

В ходе апостольского визита в Перу Святейший Отец встретился в архиепископской резиденции Лимы с иерархами страны. В беседе с прелатами Папа Франциск затронул такие злободневные темы, как безудержная коррупция в политике, злоупотребления в Амазонии, будущее молодёжи, бедствие наркозависимости, налоговые убежища, вызовы пастырского служения.

В качестве примера Святейший Отец упомянул местного епископа святого Турибия де Могровехо, который трижды обошёл пешком все приходы своей епархии, решительно и бесстрашно проповедовал Евангелие всем и повсюду, никого не отвергая. Святой Турибий, отметил Папа, организовал перевод катехизиса на местные языки: для него было важно изучить язык паствы, дабы Евангелие глубоко проникало в человеческие сердца; этот вызов стоит и перед современной Церковью:

«Как же злободневно это для нас, пастырей XXI века! Нам нужно выучить такой совершенно новый язык, как, например, цифровой. Выучить современный язык молодежи, семей, детей».

Святой Турибий не молчал перед лицом несправедливости, злоупотреблений и коррупции, потому что подлинная евангелизация замечает «любые проблемы в жизни наших братьев, особенно самых уязвимых», подчеркнул Папа. Ещё одним вызовом для святого перуанского епископа была подготовка местных священников: он защищал рукоположение священников-метисов, был их верным другом, посещал их и по-отечески заботился о них.

Папа Франциск отметил, что перед лицом напряжённости и конфликтов святой Турибий призывал к искреннему диалогу: именно к этому должна вести людей современная Церковь:

«Дорогие братья, работайте ради единства, не оставайтесь узниками разделений, которые сокращают и ограничивают наше призвание: быть таинством единства. Не забывайте, что ранняя Церковь привлекала к себе потому, что в ней любили друг друга. Это было, есть и будет самой лучшей евангелизацией».

Источник: Радио Ватикана