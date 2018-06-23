Папа: экуменический диалог — это антоним прозелитизма

По завершении экуменического паломничества в Швейцарию 21 июня Папа Франциск ответил на вопросы журналистов, сопровождавших его на борту самолета.

Святейший Отец отметил, что встречи минувшего дня прошли в тёплой, неформальной обстановке, с особым вниманием к проблемам молодёжи.

Прозелитизм, по словам Папы, представляет собой полную противоположность экуменического диалога, поэтому слово «прозелитизм» следует исключить из лексикона.

Отвечая на вопрос журналиста о причащения супругов-некатоликов в смешанных браках, Епископ Рима отметил, что наилучшим решением является углубление темы с различных точек зрения, о чём уже говорилось в ответе префекта Конгрегации вероучения кардинала Феррера немецким епископам.

По поводу злободневного вопроса миграции Папа Франциск отметил, что в отношении «тех, кто бежит от голода и войны» следует руководствоваться четырьмя принципами: «принимать их, сопровождать, размещать и интегрировать» согласно возможностям конкретных стран. Государства должны в первую очередь договариваться о краткосрочных и неотложных проектах помощи, а затем планировать свою политику для решения проблемы миграции в её основе. Противостоять войнам и преследованиям христиан трудно, однако «проблема голода может быть решена» при условии, что международное сообщество будет действовать сообща, подчеркнул Святейший Отец.

Источник: Vatican News