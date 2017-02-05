Папа: экономика сопричастности как альтернатива лицемерному капитализму

Святейший Отец дал аудиенцию участникам конференции «Экономика сопричастности», организованной Движением фоколяров. Говоря о принципах сопричастной экономики, Папа подчеркнул, как важно не поддаваться идолопоклонничеству деньгам. Деньги играют большую роль, уточнил Папа, но они превращаются в идола, когда становятся самоцелью. В системе капитализма, основанной на стремлении к прибыли, всегда существует риск такого идолопоклонничества. «Богиня удачи» — это также новый кумир, занявший свое место в обществе посредством азартных игр, разрушающих миллионы семей. «Такое поклонение идолам – суррогат вечной жизни», — отметил Папа: отдельные вещи стареют и изнашиваются, а деньги позволяют сразу же заменить их другими, создавая иллюзию бессмертия.

Сопричастная экономика, основанная на предоставлении прибыли в общее пользование, в первую очередь для бедных, — это «лучший и конкретный способ не превращать деньги в идола». Такие формы помощи обездоленным существовали всегда, но несмотря на это в обществе многие остаются без средств к существованию, и одна из причин – уклонение от уплаты налогов, отказ от взаимопомощи. Но самая главная проблема сегодня – это стремление скрыть, спрятать бедных, создаваемых самой системой.

«Самолеты загрязняют атмосферу, а на часть прибыли от билетов будут высажены деревья, чтобы возместить часть ущерба. Организаторы азартных игр финансируют кампании по выведению игроков из зависимости. А когда оружейные фабрики будут спонсировать больницы для лечения детей, изуродованных их бомбами, эта система достигнет предела лицемерия!»

Противоположностью этой системе является экономика сопричастности, которая никогда не отвергает человека. Она заботится не о создании ассистенциальных структур, которые рано или поздно становятся частью системы власти, не просто отдает часть своей прибыли, не прикасаясь к бедным, но делится «пятью хлебами и двумя рыбами», включая бедных в общественную жизнь и используя прибыль для создания сети общения. Экономика сопричастности не просто заботится о жертвах системы, но создает иную систему, которая никого не делает жертвой.

Источник: Радио Ватикана