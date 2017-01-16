Папа: экономика, которая выгоняет людей на обочину, возвращается бумерангом

14 января Папа Франциск встретился с делегатами австралийского Глобального фонда (Global Foundation), которые приехали в Рим для участия в Круглом столе на тему перспектив сотрудничества ради общего блага во всём мире.

В своей речи к участникам аудиенции Святейший Отец отметил, что глобализация призвана быть солидарной и отличаться духом сотрудничества, а не равнодушия. Иконой исцеления ран, нанесённых глобализацией безответственной, по словам Папы Франциска, является недавно канонизированная Мать Тереза ​​из Калькутты, которая «склонялась перед каждой человеческой жизнью, нерождённой, брошенной и отверженной». Настойчивый голос этой святой взывал к власть имущим, «чтобы они признались в своих преступлениях против бедности, созданной ими самими». Святейший Отец подчеркнул, что глобализация солидарности и сотрудничества должна прежде всего приводить к личному неравнодушию к израненным нищим; должна учить состраданию к одиноким, гонимым, беженцам, голодающим, страдающим от холода или жары, к тем, кто лишён доступа к медицинскому обслуживанию.

Именно сострадание, подчеркнул Папа, может исправить ход современной политики и экономики, вдохновляя их деятелей на практическое применение добродетели благоразумия.

Святейший Отец поверг резкой критике «неприемлемую и бесчеловечную» мировую экономическую систему, которая выбрасывает самых слабых — беженцев, детей, нищих — на обочину жизни, потому что они больше не кажутся полезными согласно критериям рентабельности. Однако такое отношение обесчеловечивает любую политическую и экономическую системы и — подобно бумерангу — рано или поздно обрушится на них самих.

Святейший Отец процитировал энциклику Иоанна Павла II «Centesimus Annus», в которой ещё в 1991 году отмечался риск повсеместного, глобального распространения такой «капиталистической идеологии», которая не замечает маргинализации самых слабых и слепо доверяет «лишь свободному развитию рыночных сил»: такая модель не может служить реальному экономическому и социальному прогрессу.

В конце своего обращения Папа Франциск призвал Глобальный фонд содействовать глобализации солидарного сотрудничества вместе с гражданским обществом, правительствами и академическими кругами, всегда руководствуясь социальным учением Церкви.

Источник: Радио Ватикана