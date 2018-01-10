Папа: двойная жизнь пастырей глубоко ранит Церковь

9 января Папа Франциск совершил в часовне Дома Святой Марфы утреннюю Мессу и в своей проповеди прокомментировал евангельское чтение, в котором святой Марк отмечает: Иисус учил людей авторитетно, «как власть имеющий».

Новизна Христа, по словам Папы, заключается в «даре власти», полученном от Небесного Отца. В те времена людей учили книжники, знатоки Закона Божьего, но их слова не доходили до сердец слушателей: учение не шло от сердца, и самим учителям не было дела до людей. Святейший Отец подчеркнул: учение Христа «вызывает изумление, движение сердца», потому что авторитет Иисуса укреплялся Его близостью к людям, пониманием людских проблем, страданий и грехов.

Епископ Рима отметил, что авторитет церковных пастырей — это дар Господень, и он укрепляется молитвенной близостью к Богу и близостью к людям. Эта двойная близость — подлинное «помазание» пастыря, способного волноваться перед Богом в молитве, перед лицом человеческих грехов, проблем и болезней. С другой стороны, пастырь, который не молится и не ищет Бога, теряет близость к людям и не может нести им Благую Весть.

Книжники, отметил Папа Франциск, потеряли «способность волноваться» именно потому, что они удалились от Бога и от людей. Когда эта близость теряется, жизнь пастыря наполняется противоречием и беспорядком.

Иисус выражается предельно ясно: соблюдайте и делайте всё, что они велят вам, ибо они говорят правду, — но по делам их не поступайте. Это характеристика двойной жизни, и очень тяжело видеть пастырей, живущих двойной жизнью: это рана для Церкви, это больные, лицемерные пастыри, потерявшие власть. Христос крайне суров по отношению к таким духовным лидерам, и Он сравнивает их с «окрашенными гробами»: снаружи — красивое учение, внутри — мёртвые кости и нечистота. Таков финал пастыря, который потерял близость с Богом в молитве и сострадание к людям, подчеркнул Святейший Отец.

Первое литургическое чтение говорит о слабом ветхозаветном священнике Илие, который обрёл заново дар пророчества и благословения после того, как приблизился к нуждающемуся человеку. Епископ Рима обратился непосредственно к пастырям, которые проживают свои дни вдали от Бога и от людей: власть учительства — это дар Божий, и она зиждется на гармоничной, а не на двойной жизни. Этот авторитет можно потерять, но, по крайней мере, нельзя терять надежды: Господь ждёт возвращения слабого пастыря, его приближения к Богу и людям, чтобы пробудить в нём авторитет учения и дар пророчества, подчеркнул Папа Франциск.

Источник: Радио Ватикана