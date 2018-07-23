Папа: действовать срочно, не допуская гибели мигрантов в море

«Предпринять незамедлительные действия, чтобы избежать новых трагедий в море»: к этому призвал Папа Франциск после чтения молитвы «Ангел Господень» в воскресный полдень 22 июля.

Святейший Отец глубоко обеспокоен судьбой мигрантов и беженцев, которые добираются на лодках в европейские страны Средиземноморья: очень часто они подвергают жизнь опасности и становятся объектами работорговли. Обращаясь к верующим на площади Святого Петра, Епископ Рима напомнил о недавних крушениях морских судов с мигрантами на борту и обратился к международному сообществу с настойчивым призывом действовать решительно и неотложно:

«Дорогие братья и сёстры, в последние недели поступают драматические известия о крушении в водах Средиземного моря кораблей, заполненных мигрантами. Я выражаю скорбь в связи с этими трагедиями и заверяю в моей молитвенной памяти о погибших и об их семьях. Настойчиво призываю международное сообществ действовать решительно и неотложно, дабы избежать повторения подобных трагедий и гарантировать безопасность, уважение прав и достоинства всех», — сказал Папа Франциск.

Источник: Vatican News