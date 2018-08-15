Папа: Дева Мария напоминает о нашем призвании служить Богу

После чтения молитвы «Ангел Господень» 15 августа, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, Папа Франциск напомнил о трагедии, произошедшей в Генуе, и призвал верующих молиться Матери Христа, дабы Она — Своим материнским ходатайством — помогала нам идти дорогами жизни «в надежде, что однажды мы сможем увидеться с Ней, со всеми святыми и с нашими близкими в раю».

В своем размышлении Епископ Рима отметил, что жизнь Пресвятой Девы Марии на первый взгляд была похожа на жизнь многих женщин своего времени. Но Мария, подчеркнул Папа, совершала каждое действие «в полном единении с Иисусом», и на Голгофе этот союз достиг своей вершины. «Поэтому Бог даровал Ей полное участие также в воскресении Иисуса. Тело Матери было предохранено от тления, как и тело Её Сына».

Церковь сегодня предлагает нам созерцать великую тайну: Бог желает спасти всего человека, с его душой и телом, отметил Святейший Отец. «Воскресение плоти — это элемент, свойственный христианскому откровению, краеугольному камню нашей веры. Восхитительная реальность Успения Пресвятой Девы Марии проявляет и подтверждает целостность человека и напоминает нам, что мы призваны служить Богу и прославлять Его всем нашим существом, душой и телом», — подчеркнул, обращаясь к верующим и паломникам на ватиканской площади, Папа Франциск:

«Великий отец Церкви, святой Ириней утверждает, что ‘слава Божия есть живущий человек; а жизнь человека есть видение Бога’ (Против ересей, IV, 20,7). Если мы живем таким образом, — в радостном служении Богу, что выражается также в щедром служении братьям, — наша судьба в день воскресения будет похожа на судьбу нашей небесной Матери. Тогда нам будет дано полностью осуществить призыв апостола Павла: прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших! (1Кор 6,20), и мы будем прославлять Его навеки на небесах».

После чтения богородичной молитвы Папа Франциск говорил о трагедии, которая произошла вчера в Генуе, и вверил Марии Утешительнице «горе и мучения тех, кто повсюду в мире страдает в теле и духе. Да испросит наша небесная Матерь для всех утешения, мужества и мира», — воззвал Папа Франциск.

Источник: Vatican News