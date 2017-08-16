Папа: Дева Мария да принесёт людям радость Иисуса

15 августа, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, на ватиканской площади Святого Петра Папа Франциск обратился к верующим перед чтением молитвы «Ангел Господень». Мария «да поможет нам быть святыми, чтобы встретиться с ней однажды ​​в раю», — молился Епископ Рима.

Евангелие праздника говорит о том, что Пресвятая Дева посетила Елизавету, дабы помочь ей в последние месяцы столь неожиданной беременности. Святейший Отец подчеркнул: величайший дар Марии Девы своей пожилой родственнице и всему миру — это Иисус, Который уже живёт в ней:

«В доме Елизаветы и её мужа Захарии, где некогда царила печаль из-за отсутствия детей, теперь живёт радость ожидания ребенка: сына, который станет великим Иоанном Крестителем, предтечей Мессии. Когда к ним приходит Пресвятая Дева, радость переполняет и прорывается из человеческих сердец, ибо невидимое, но реальное присутствие Иисуса наполняет смыслом всё вокруг: и жизнь, и семью, и спасение народа».

Эта глубокая радость, пояснил Папа, выражается голосом Марии в прекрасном гимне «Magnificat» из Евангелия от Луки. Это гимн хвалы Богу, творящему великое через людей смиренных и неизвестных миру. «Смирение подобно пустоте, которая оставляет место для Бога, — отметил Папа. — Смиренный человек обладает силой, потому что он смиренный, а не потому, что он сильный. Именно в этом заключается величие смиренного человека и самого смирения»:

«Богородичный гимн ‘Magnificat’ воспевает милостивого и верного Бога, Который вершит Свой замысел спасения через малых и бедных; с теми, кто верит в Него, кто доверяет Его Слову, как Мария. Елизавета восклицает: ‘Блаженна Уверовавшая’ (Лк 1,45). Пришествие Иисуса через Марию создало в этом доме не только атмосферу радости и общения, но и атмосферу веры, которая ведёт к надежде, к молитве, к прославлению, — подчеркнул Папа Франциск. — Хотелось бы, чтобы всё это произошло сегодня и в наших домах. Прославляя Марию Деву, принятую на Небо, мы хотели бы, чтобы она снова принесла нам, нашим семьям и общинам тот огромный дар, ту единственную благодать, о которой мы должны просить прежде других важных милостей: благодать эта есть Иисус Христос!».

Принося людям своего Сына Иисуса, добавил Святейший Отец, Пресвятая Богородица дарует новую радость, полную смысла; «она несёт нам новую способность преодолевать с верой самые болезненные и трудные минуты; она дарит нам способность к милосердию, дабы мы могли прощать, понимать и поддерживать друг друга».

Папа Франциск завершил своё обращение к верующим такими словами:

«Пресвятая Дева Мария является образцом добродетели и веры, и сегодня мы созерцаем её взятие на Небо и окончательное завершение её земного пути. Мы благодарим её за то, что она всегда предшествует нам в паломничестве веры и жизни: она — самая первая ученица. Попросим её хранить нас и поддерживать, дабы вера наша была крепкой, радостной и милосердной».

Источник: Радио Ватикана