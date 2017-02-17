Папа: да сподобит нас Господь однажды сказать, что в мире закончились все войны

Утром 16 февраля Папа Франциск совершил в ватиканской часовне Святую Мессу и свою проповедь посвятил комментарию на первое литургическое чтение из Книги Бытия.

После Всемирного потопа Ной выпускает из ковчега голубя, который возвращается с оливковой ветвью мира; на небе появляется радуга — знамение Божьего завета с людьми. И голубь, и радуга, отметил Святейший Отец, хрупки и уязвимы, и даже нерушимый Завет Бога мы принимаем в наши слабые руки. Мир Господень сохранить непросто: это ежедневный, тяжёлый труд, потому что в каждом из нас пребывает зерно первородного греха и дух Каина, который из-за ревности, зависти, алчности и стремления к господству разжигает войны. Папа отметил, что союз между Богом и людьми связан с кровью: «Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, — читаем в первом чтении, — взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его». Мы, подчеркнул Святейший Отец, — «хранители наших братьев; когда же проливается их кровь, совершается грех, и Бог потребует от нас ответа за него»:

«В сегодняшнем мире льётся кровь; сегодня мир находится в состоянии войны. Умирает много братьев и сестёр, много невинных, потому что великие и сильные мира сего жаждут куска земли, хотят чуть больше власти, чуть больше наживы в торговле оружием. Но Слово Господне предельно ясно: ‘Я взыщу кровь и душу человека от руки человека, от руки брата его’».

Святейший Отец задался вопросом: как мы защищаем голубя мира, как храним радугу Завета Божьего и что делаем для прекращения кровопролития в мире? К этому причастен каждый из нас.

Молитва о мире не является формальностью, как не является ею труд миротворчества, отметил Папа Франциск. «Войны начинаются в человеческом сердце, дома, в семье, в кругу друзей, и уже затем они расходятся по всему миру». Что же делаем мы, когда чувствуем в сердцах «желание разрушить мир», как мы защищаем этот хрупкий мир в себе самих?

В завершение проповеди Папа Франциск рассказал историю из своего детства о великой, трогательной радости, которую принесло в его дом известие об окончании Второй мировой войны.

«Пусть Господь дарует нам благодать сказать со слезами радости: войне пришёл конец! Она закончилась в моём сердце, в моей семье, в моём жилом квартале, на работе, война закончилась во всём мире. Так станут сильнее и голубь, и радуга, и Завет».

Источник: Радио Ватикана