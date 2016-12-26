Папа — «Comunione e Liberazione»: молюсь о благодати бедной Церкви для бедных

Накануне Рождественских праздников Папа Франциск направил главе движения «Общение и освобождение» («Comunione e Liberazione») о. Хулиану Каррону рукописное письмо, в котором благодарит эту церковную общину за пожертвования, собранные в Юбилейном году Милосердия для его дел благотворительности в святилищах Пресвятой Богородицы.

В послании Папа с большой радостью отмечает, что более двухсот Богородичных святилищ по всему миру стали для многих началом пути милосердия в духе конкретной помощи нуждающимися. «Бедные напоминают нам о сущности христианской жизни», — подчёркивает Епископ Рима, цитируя слова святого Августина о том, что «некоторым людям гораздо легче раздать всё своё имущество бедным, чем самим стать бедными в Господе». Бедность, продолжает Папа, говорит о нашей подлинной, глубинной нужде в Боге.

Святейший Отец приводит далее высказывание святого Игнатия Лойолы: «Бедность является матерью и стеной». Бедность — это матерь, которая рождает духовную жизнь, жизнь святости и апостольства. Она является также защитной стеной. «Сколько же бедствий в Церкви начались из-за отсутствия бедности!».

«В мире, раздираемом логикой прибыли, которая производит новые формы нищеты и порождает культуру отбросов, я не перестану молиться о благодати Церкви бедной для бедных, — подчёркивает Папа. — Эта программа вовсе не либеральна, но радикальна, ибо она означает возвращение к корням. Возращение к истокам — это не поклон прошлому, но сила отважного старта в будущее; это — революция нежности и любви. Поэтому я прошу вас объединить намерения к достижению такой цели. Желаю вам благоприятных и плодотворных начинаний, а также мужественно свидетельствовать о подлинности христианской жизни».

Источник: Радио Ватикана