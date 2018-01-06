Папа: чтобы найти Господа, нужно увидеть звезду, отправиться в путь и принести Ему дары (+ ФОТО)

Три жеста Волхвов направляют наш путь навстречу Господу, Который сегодня являет Себя нам как свет и спасение для всех людей: такое толкование дал Папа Франциск на евангельское чтение в своей проповеди на Мессе праздника Богоявления, совершенной утром 6 января в соборе Святого Петра.

Волхвы «увидели звезду, пошли и принесли Ему дары». Волхвы увидели звезду: это, пояснил Папа, отправная точка. Но почему только Волхвы увидели эту звезду? «Вероятно, потому, что немногие поднимали взор к небу. На самом деле, часто в жизни мы довольствуемся взглядом на землю: довольствуемся здоровьем, какой-то суммой денег, какими-то развлечениями. Я хочу понять, — сказал Папа, — умеем ли мы по-прежнему поднимать взор к небу? Умеем ли мечтать, желать Бога, ожидать Его новизны, или же мы влачимся по жизни, подобно сухой ветви на ветру? Волхвам было недостаточно «пожить», подержаться на поверхности. Они догадались: чтобы жить по-настоящему, нужна высокая цель, а значит, нужно устремлять взгляд ввысь».

Почему же не все, кто поднимал взгляд к небу, последовали за звездой? «Возможно, потому, что эта звезда была неброской, не светила ярче других. «Звезда Иисуса не ослепляет, — пояснил Папа, — она не оглушает, но мягко приглашает. Давайте подумаем о том, какую звезду мы выбираем в нашей жизни. Существуют звезды сверкающие, которые вызывают сильные эмоции, — но они не указывают путь. Так происходит с успешностью, с деньгами, карьерой, почестями и удовольствиями, к которым мы стремимся как к цели жизни. Это метеоры: они какое-то время сияют, но вскоре разбиваются, и их блеск исчезает. Это падающие звезды, которые сбивают с пути вместо того, чтобы направлять путь. Звезда же Господа не всегда ослепительна, но она всегда здесь: она кротко ведет тебя за руку по жизни. Она не обещает материальной прибыли, но гарантирует мир и дарует, как и Волхвам, великую радость. При этом она требует, чтобы мы шли».

Итак, Волхвы «пошли»: это третий их жест. Они идут, и без этого им не найти Иисуса. Его звезда побуждает идти посреди повседневных трудностей, и этот путь требует освобождения от ненужных бремен, мешающих идти, а также требует принимать неожиданности, которые могут появиться на маршруте «спокойной жизни». «Иисус позволяет Себя найти тому, кто ищет Его, но чтобы Его искать, нужно двигаться, нужно выходить, не ждать, а идти на риск, не стоять на месте, а шагать вперед». Тот, кто ищет Иисуса, должен оставить «кресла мирских удобств и обнадеживающее тепло собственных каминов». Следовать за Иисусом не означает «соблюдать протоколы», — это означает совершать исход. Чтобы найти Господа, необходимо «оставить страх и вступить в игру». Чтоб найти Младенца, нужно рисковать. Найдя Младенца, мы находим самих себя, подчеркнул Святейший Отец.

Отправиться в путь нелегко, отметил Папа, и Евангелие показывает нам это с помощью различных персонажей. Ирод боится, что рождение царя подвергнет угрозе его власть. Поэтому он созывает собрание и посылает других собирать сведения, но сам не отправляется в путь. «Весь Иерусалим» также встревожился, как рассказывает евангелист Матфей. Иерусалим испугался новизны от Бога, он предпочитает, чтобы все оставалось по-старому. Что касается книжников и первосвященников, то они прекрасно знают место рождения Христа и сообщают об этом Ироду, цитируя древнее пророчество. Они знают, но не сделают ни шага в направлении Вифлеема. Тем самым евангелист показывает искушение тех, кто верует, но не вступает в личные отношения с Господом. Волхвы же отправляются в путь и идут долго. Хотя им неизвестны истины веры, они желают отправиться путь и идут вперед.

Наконец, Волхвы приносят Господу дары. Иисус пришел, чтобы даровать Свою жизнь, они же дарят Ему драгоценные сокровища: золото, ладан и смирну. Они отдают безвозмездно, ничего не ожидая взамен: это и есть признак того, что они нашли Иисуса, сказавшего: «Даром получили, даром давайте». Господь просит приносить дары тем, кто нуждается, голодным, узникам, бедным. Мы приносим Господу дар, угодный Ему, когда заботимся о больных, помогаем бескорыстно, прощаем обидевших нас.

Папа завершил проповедь приглашением вознести Господу молитву о том, чтобы вновь открыть радость бескорыстного дара.

Источник: Радио Ватикана