Папа — чилийской молодёжи: будьте в постоянном контакте с Иисусом (+ ФОТО)

17 января, в ходе апостольского визита в Чили, Папа Франциск посетил столичное святилище Майпу и встретился с местной молодёжью.

В своей речи Святейший Отец отметил, что Бог вкладывает в молодые сердца мечты о свободе, радости, о лучшем будущем; Господь дарует им стремление «быть главными героями перемен». Юность, по словам Папы Франциска, — это время беспокойства, идеализма, напряжённого внутреннего поиска. Именно молодёжи мира будет посвящён следующий Синод Епископов в Ватикане, призванный помочь новым поколениям почувствовать себя главными героями в сердце Церкви и действительно стать ими. У Церкви должно быть по-настоящему молодое лицо, а не результат «регенерирующего крема», отметил Папа Франциск. Верующая молодёжь задаёт глубокие вопросы, и отвечая на них, Церковь стремится каждый день быть всё более верной Евангелию. Поместная чилийская Церковь тоже нуждается в молодёжи, чтобы помочь всем людям быть ближе к Иисусу Христу.

Папа Франциск отметил, что для сегодняшней молодёжи важно всегда быть подключенной к Интернету, всегда иметь заряженный аккумулятор мобильного телефона. Без этого молодёжь чувствует дезориентацию, чувствует себя потерянной, пребывает в дурном настроении. То же самое происходит и с верой, подчеркнул Святейший Отец: «Когда мы теряем связь, которая даёт жизнь нашим мечтам, сердце начинает терять силу». Без контакта с Иисусом мы лишаемся идей, мечтаний, веры, теряем силу духа. Мы перестаём быть главными героями, погружаемся в апатию, и тогда нам никто не нужен.

Однако у чилийской молодёжи есть святой, который может ей помочь: речь идёт об Альберте Уртадо, священнике-иезуите, у которого было простое правило, чтобы поддерживать постоянный огонь в сердце. Это правило может стать специальным «паролем», и его стоит запомнить или даже записать в смартфоны, отметил Папа Франциск. Этот чилийский священник постоянно задавался вопросом: «Что бы на моём месте сделал Христос?». Молодые люди, по словам Святейшего Отца, могут задавать себе этот вопрос в школе и в университете, на улице и дома, с друзьями, на работе, на отдыхе, занимаясь спортом и даже перед лицом тех, кто издевается и запугивает: «Как на моём месте поступил бы Христос?». Таков пароль, который питает наше сердце, заряжает веру и зажигает искру в наших глазах, подчеркнул Папа Франциск.

Святейший Отец призвал юношей и девушек быть смелыми и рискованными, бесстрашно выходить навстречу сверстникам, потому что Бог никогда не оставит их одних.

В конце своего обращения к молодым чилийским верующим в святилище Майпу Папа Франциск сказал:

«Дорогие друзья, дорогая молодёжь, будьте молодыми самаритянами, которые никогда не оставляют человека лежать на дороге. Будьте молодыми киринеянами, которые помогают Христу нести Его Крест и разделяют страдания своих братьев. Будьте похожими на Закхея, который преображает своё материалистическое сердце в сердце солидарное. Будьте подобны молодой Марии Магдалине, вдохновенной искательнице любви, которая только в Иисусе находит нужные ответы. Будьте готовы, подобно Пресвятой Деве Марии, петь с радостью и исполнять Божью волю».

Источник: Радио Ватикана