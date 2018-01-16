Папа: Чили есть за что благодарить Господа (+ ФОТО)

Во вторник 16 января Папа Франциск произнес свою первую официальную речь в рамках апостольской поездки в Чили. Святейший Отец встретился с властями страны, общественностью и дипломатическим корпусом во дворце «Паласио де ла Монеда». В начале своей речи он упомянул о годах, проведенных в Чили в молодости, когда Папа Бергольо был новицием Общества Иисусова, и затем процитировал слова из национального гимна Чили, которые, на его взгляд, побуждают благодарить Бога за полученные дары: «Чисто, Чили, твоё лазурное небо, свежие бризы рассекают твои просторы, и твои поля цветами вышиты, — это копия счастливого Рая».

Папа отметил, что в последние годы Чили «достигла такого развития демократии, которое позволило продвигаться вперед», и хотя Чили пришлось перенести «различные периоды смятения», ей удалось их преодолеть. Папа в связи с этим привел слова кардинала Сильвы Энрикеса: «Все мы являемся строителями самого прекрасного – родины. Земного отечества, которое предвозвещает и подготавливает родину без границ. Эта родина не начинается здесь, с нами; и все же она не может расти и приносить плоды без нас. Поэтому мы принимаем ее с уважением, с признательностью, как задание, данное много лет назад, как наследие, которым мы гордимся и которое в то же время заставляет нас потрудиться».

Каждое поколение, добавил Папа, должно принять борьбу и достижения предыдущих поколений как свои собственные и вести их к еще более высоким целям. Перед чилийским народом стоит «великая, захватывающая задача», сказал далее Папа: «Продолжать трудиться ради того, чтобы демократия, мечта ваших отцов, выходя далеко за пределы формальных аспектов, стала поистине местом встречи для всех, местом, где все без исключений чувствуют себя призванными строить дом, семью и нацию». Для этого необходимо «уметь слушать»: способность слушать – это великая ценность для нации, желающей сберечь свое этническое, культурное и историческое многообразие. Нужно уметь слушать безработных, слушать коренные народы, слушать мигрантов, которые стучатся в наши двери; уметь слушать молодежь и ее стремление к будущему, полному возможностей; слушать пожилых с их мудростью и детей с их способностью изумляться и с их желанием получить ответы на вопросы, касающиеся достойного будущего. «Здесь я не могу не выразить боль, — сказал Папа, — и стыд, который я испытываю из-за непоправимого ущерба, нанесенного детям служителями Церкви. Я хочу присоединиться к моим братьям во епископстве, потому что будет правильно попросить прощения и приложить все усилия для поддержки жертв, обязуясь также, чтобы все это не повторилось».

Последнюю часть речи Папа посвятил заботе о нашем общем доме. Мы призваны – сказал он – «взращивать культуру заботы о земле и с этой целью не довольствоваться лишь специфическими ответами на серьезные экологические проблемы»: нужно «смотреть на землю иначе», и для этого незаменима «мудрость коренных народов». У них мы можем научиться истине о том, что «не может подлинно развиваться народ, который поворачивается спиной к земле и ко всем, кто находится возле нее».

Источник: Радио Ватикана