Папа: человечность общества измеряется отношением к страданию и к страдающим (+ ФОТО)

Заключительным событием апостольского визита Папы Франциска в Перу стала Святая Месса на авиабазе Лас-Пальмас в Лиме. Евхаристическое богослужение собрало миллион триста тысяч верных.

В своей проповеди Святейший Отец еще раз призвал не бояться, потому что Бог пребывает со всем народом, Его можно встретить в повседневной жизни, в стенах собственного дома, равно как и в «оглушительном шуме пыльных улиц». И все же, отметил Папа, присутствия и деяния Бога иногда бывает недостаточно, как это было для Ионы, и мы теряем доверие, хотим убежать и спрятаться от множество ситуаций боли и несправедливости, которыми наполнены наши города. Именно городская реальность помогает нам заметить, что есть люди, которые используют верные средства для саморазвития и для поддержки своей семьи, а наряду с ними есть «неграждане» или «граждане наполовину», сказал Папа, вплоть до «городских отбросов», которых мы видим на обочинах улиц и на задворках наших городов: у них нет средств, чтобы обеспечить себе и близким достойную жизнь, и очень больно смотреть на то, что часто эти «человеческие отбросы» — дети и подростки, то есть образ нашего будущего.

Перед нами стоит задача сделать города местом встречи, солидарности и радости, избегая «синдрома Ионы». «Человечность измеряется главным образом отношением к страданию и к страдающим», — подчеркнул Папа. Это относится как к отдельному человеку, так и к обществу. Общество, не способное принять страждущих и проявить к ним сострадание, — это общество жестокое и бесчеловечное.

Папа призвал найти противоядие к «глобализации равнодушия»: Господь зовет Своих учеников жить в любви к Богу и к ближнему, создавая новые узы, новые альянсы. Это также призыв к надежде, к доверию: ведь наша история – это история спасения, Иисус продолжает ходить по нашим улицам, как и вчера, Он сегодня стучится в наши двери и зовет нас преодолеть деградацию братством, несправедливость солидарностью и насилие – оружием мира. Мы нуждаемся в свидетелях надежды «во всех уголках повседневной жизни», сказал далее Папа, — ведь Царство Божие есть повсюду, где мы умеем быть человечными и создавать пространства, в которых «слепые прозревают, паралитики ходят, а прокаженные очищаются».

В конце Мессы Папа приветствовал архиепископа Лимы кардинала Хуана Луиса Сиприани, епископов, президента страны и волонтеров, и поблагодарил за прием, призвав «не бояться быть святыми 21 века».

Источник: Радио Ватикана