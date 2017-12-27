Папа: быть свидетелями Христовой любви подобно Стефану Первомученику

В своём размышлении перед чтением молитвы «Ангел Господень» 26 декабря, в день святого Стефана, Папа Франциск подчеркнул глубокую связь между Рождеством Иисуса и рождением для неба святого диакона первомученика:

«Послание Иисуса ‘неудобно’ и доставляет беспокойство: оно ставит под сомнение пропитанную мирским духом религиозную власть и бросает вызов совести. После Его пришествия в мир необходимо обратиться, изменить мышление, отказаться от мыслей, которые были раньше. Стефан остался верен учению Иисуса вплоть до смерти. Его последние молитвы: ‘Господи Иисусе, приими дух мой’ и ‘Господи, не вмени им греха сего’ (Деян 7,59-60) являются верным эхом молитв, произнесенных Иисусом на кресте: ‘Отче! в руки Твои предаю дух Мой’ (Лк 23,46) и ‘Отче! прости им, ибо не знают, что делают’ (Лк 23,34)».

Слова Стефана стали возможными только потому, что Сын Божий пришел на землю, умер и воскрес ради нас, и до этих событий подобные выражения были по-человечески немыслимы, подчеркнул Папа Франциск, призывая верующих созерцать Младенца Иисуса:

«Также и мы перед Богомладенцем в яслях можем молиться так: ‘Господи Иисусе, вверяем Тебе наш дух, прими его’; пусть наша жизнь будет поистине доброй жизнью по Евангелию».

Иисус — наш посредник и Он примиряет нас не только с Отцом, но и с другими, продолжил Папа. Христос — это источник любви, которая открывает нас к общению с братьями, устраняя все конфликты и обиды. Мы знаем, что такое обиды и сколько зла они несут с собой, и Господь их устраняет, помогая нам любить друг друга:

«Попросим рождённого для нас Иисуса помочь нам во всех наших поступках руководствоваться доверием к Небесному Отцу и любовью к ближнему, преобразуя тем самым нашу жизнь, делая её прекрасной и плодотворной».

В конце обращения к верующим Папа Франциск вознёс молитву к Пресвятой Деве Марии, Матери Искупителя и Царице мучеников, дабы она помогла нам принять Иисуса как Господа нашей жизни и стать Его смелыми свидетелями, готовыми лично заплатить цену верности Евангелию.

Источник: Радио Ватикана