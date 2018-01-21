Папа: Божья любовь всегда говорит «на местном диалекте» (+ ФОТО)

Во второй половине дня 20 января Папа Франциск возглавил на площади Армаса в городе Трухильо богородичный молебен, в котором приняли участие тысячи паломников со всей Перу. Святейший Отец отметил, что эта красивая и историческая площадь превратилась в святилище под открытым небом, где каждый может встретиться с материнским взором Пресвятой Девы. Эта нежная Матерь знает сердца перуанцев; она видит их слёзы, радости и надежды и никогда не бросает своих детей.

Каждая община, каждый уголок этой земли несёт в себе лик Иисуса, Пресвятой Богородицы и святых, выражает по-своему любовь к Христу и Его Матери, отметил Папа Франциск. Божья любовь всегда говорит «на местном диалекте», и Матерь воспринимает черты своих детей, их одежду и говор. Пресвятая Богородица, по словам Папы Франциска, — это Матерь-метиска, потому что в её сердце находят место все расы, а её любовь находит все возможные способы, чтобы любить и быть любимой.

Святейший Отец провозгласил Непорочную Деву на местной иконе «Дверей Отуцко» Матерью милосердия и надежды: на протяжении веков она проявляла нежную любовь к детям этой земли, защищала их от угроз. Также и теперь она продолжает защищать нас и указывать на врата к истинной жизни с Богом, сопровождать на пути домой. Мария ведёт нас к Иисусу, Который является Дверью милосердия, подчеркнул Епископ Рима.

Приводя аналогию с недавним Юбилейным Годом Милосердия, Папа Франциск пожелал, чтобы перуанская земля — под покровом Матери милосердия и надежды — распространяла Божью доброту и нежность во всём мире. Нет лучшего лекарства для исцеления внутренних ран, чем милосердное сердце, способное к состраданию перед лицом боли и несчастья. В своём великом милосердии Господь склоняется над израненными людьми; помогает подняться на ноги тем, кто упал; найти путь домой тем, кто потерялся.

Епископ Рима с благодарностью отозвался о перуанских матерях и бабушках: они немногословны, но именно они являются движущей силой жизни и оплотом семьи.

В завершение обращения к верным Папа Франциск вознёс молитву Пресвятой Деве, дабы она всегда хранила нас от зла безразличия и бесчувственности; дабы она вела нас к Своему Сыну и помогала продвигать культуру милосердия, основанную на встрече с другими людьми, особенно с самыми нуждающимися.

Источник: Радио Ватикана