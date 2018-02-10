Папа: борьба с современным рабством требует пересмотра экономических моделей

Утром 9 февраля Папа Франциск принял на частной аудиенции в Клементийском Зале Ватикана делегатов Группы Святой Марфы, ассоциации, которая объединяет гражданские и церковные власти в борьбе с торговлей людьми. Делегаты встретились с Епископом Рима по завершении своей V Международной конференции, состоявшейся в Папской академии наук. Темой конференции в этом году была проблема торговли людьми в масштабах всего мира, а также современные формы рабства, которые, по словам Епископа Рима, продолжают «вызывать неописуемые человеческие страдания».

Современные формы рабства, подчеркнул Святейший Отец, распространены «гораздо более, чем мы можем себе представить: к нашему стыду и возмущению они есть и в самых процветающих странах». Обращаясь к делегатам, Епископ Рима отметил:

«Возглас Бога, обращённый к Каину на первых страницах Библии — ‘Где брат твой?’ — заставляет нас обратить серьёзное внимание на различные формы преступлений, к которым общество проявляет терпимость и поощряет. Особенно это относится к торговле людьми в целях сексуальных злоупотреблений, к эксплуатации беззащитных мужчин, женщин и детей».

Папа Франциск отметил, что инициативы, направленные на конкретную борьбу с торговлей людьми, должны учитывать более широкие смежные секторы. Нужно обратить внимание на «ответственное использование технологий и средств коммуникации, а также изучать этические последствия моделей экономического роста, которые ориентированы на извлечение прибыли любой ценой, даже в ущерб людям, труд которых приносит эту прибыль».

Однако одного лишь разрушения криминальных сетей, способствующих торговле людьми, недостаточно: необходимо проявлять действенную заботу о людях, попавших в рабство. Папа Франциск выразил надежду, что работа конференции поможет «повысить осведомлённость о растущей необходимости помогать жертвам этих преступлений, сопровождать их на пути реинтеграции в общество и восстанавливать их человеческое достоинство». Это важный шаг «для оздоровления и обновления» социальной ткани общества в целом, сказал в конце обращения Папа Франциск.

Источник: Радио Ватикана