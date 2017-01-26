Папа: Богу нравится подлинность наших эмоций, даже негативных

24 января, во время утренней Мессы в часовне Дома Святой Марфы, Папа Франциск продолжил комментировать цикл первых литургических чтений из Послания к Евреям.

Приходя в наш мир, Христос обращается к Своему Небесному Отцу: «Ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни жертвы за грех (…) Ты не восхотел и не благоизволил. (…) Вот, иду исполнить волю Твою, Боже». Эти слова Иисуса, отметил Папа Франциск, увенчивают долгую историю ответа людей на Божий призыв, завершая долгий путь истории спасения. После того, как Адам спрятался из-за страха, Господь начинает обращаться к людям и звать их; Он слышит ответ многих мужчин и женщин: «Вот я. Я готов. Я готова». Открывается череда ревностных и воодушевлённых согласий Авраама, Моисея, Илии, Исайи, Иеремии… В итоге звучит великий ответ «Се, раба Господня» Пресвятой Девы Марии и заключительный — «Вот Я», произнесённый Иисусом Христом. Это история спасения в личном ответе на Божий призыв, отметил Святейший Отец, однако эти слова у призванных не возникали автоматически, потому что «Господь вёл с ними диалог».

«Бог всегда разговаривает с теми, кого просит встать на этот путь и ответить согласием. У Него много терпения, Он долготерпелив. Когда мы читаем книгу Иова, все эти доводы непонимающего Иова, ответы Господа, Который наставляет его… в итоге, где же здесь великодушное согласие Иова? В его словах: ‘Господи, Ты прав: я знал Тебя лишь понаслышке; теперь же мои глаза увидели Тебя’. Ответ ‘Вот я’ произносится всем сердцем. Христианская жизнь соткана из непрерывных ответов согласия с Божьей волей, одного за другим. Приятно читать Священное Писание, Библию, и искать в ней ответы людей на призыв Господа: каким образом они отвечали; прекрасно находить их. ‘Вот я, здесь, чтобы исполнить волю Твою’».

Сегодняшняя литургия приглашает нас задуматься о том, какой ответ мы даём на призыв Господа, подчеркнул Папа Франциск:

«Прячемся ли мы подобно Адаму, чтобы ускользнуть от прямого ответа? Или, когда Господь зовёт нас, вместо того чтобы ответить ‘Вот я’ или ‘Чего Ты желаешь от меня?’, мы убегаем подобно Ионе, который не хотел исполнить то, о чём просил его Господь? Или мы притворяемся людьми, которые исполняют волю Господа только внешне, подобно книжникам, которых резко осуждает Иисус? Они притворялись и считали, что всё в порядке и без лишних вопросов: они делали положенное, но не более того. Быть может, мы отворачиваемся в сторону, как делали левит и священник, проходя мимо израненного бедняги, избитого до полусмерти разбойниками? Какой же ответ мы даём Господу?».

Святейший Отец отметил, что Господь зовёт нас каждый день и просит высказать наше «Вот я». В искреннем диалоге с любящим и понимающим Богом мы можем открыто говорить обо всём, что лежит на сердце, подчеркнул Папа Франциск:

«Господу нравится вступать с нами в дискуссию. Кто-то мне однажды сказал, что в молитве он порой сердится на Бога. Но это ведь тоже молитва! Господу по душе, когда ты злишься и говоришь открыто обо всём, что чувствуешь, потому что Он — Отец! Такие слова — это тоже твой ответ ‘Вот я!’. Как мы ведём себя? Прячемся ли, убегаем, притворяемся, смотрим в другую сторону? Каждый из нас может ответить, есть ли у него великодушное согласие с Божьей волей в его жизни. Что мы скажем? Пусть Святой Дух дарует нам благодать найти ответ».

Источник: Радио Ватикана