Папа: богословская академия должна быть местом диалога ради возвещения Евангелия

26 января Папа Франциск принял на частной аудиенции делегатов Папской богословской академии, которая в эти дни отмечает свой трёхсотлетний юбилей. Встреча в Ватикане состоялась по завершении IX Международного форума, организованного этим учебным заведением на тему «Верую в Бога-Отца Всемогущего, Творца неба и земли».

В своей речи Святейший Отец напомнил об истории Папской академии, основанной кардиналом Рафаэлем Козимо де Джиролами, и подчеркнул, что она призвана быть на служении Церкви, продвигая, углубляя и поддерживая разнообразные аспекты теологических исследований. Богословская академия — это пространство научной дискуссии и диалога «ради возвещения Евангелия в постоянно обновляющихся условиях»; она внимательна к потребностям страдающего человечества и выходит к нему навстречу.

Епископ Рима подчеркнул второй аспект, который в течение веков характеризовал Папскую богословскую академию: связь с другими римскими университетами и учебными заведениями:

«Академия и сегодня призвана действовать, не замыкаясь исключительно на себе, но оставаясь инициатором встречи между теологией, философией и гуманитарными науками, дабы благое семя Евангелия приносило плоды в обширной области знаний».

Папа Франциск отметил, что тесное сотрудничество между римскими церковными университетами требует, чтобы Папская богословская академия «умела налаживать эффективный диалог с каждым из них, способствуя скоординированной и совместной работе».

Источник: Радио Ватикана