Папа — богословам: нести исцеление израненным людям

Папа Франциск направил специальное послание участникам III международной конференции, проходившей 26 и 27 июля в Сараево на тему современной католической богословской этики. На встрече присутствовали около пятисот специалистов нравственного богословия из 80 стран.

В своём послании Святейший Отец призывает учёных-богословов обратить особое внимание на диалог и налаживание связей, избавляться от стен разделения и строить мосты братства во всём мире. В наши времена расколов и напряжённости, отмеченные страхом и формами регрессии, город мостов — Сараево — призывает к построению новых путей близости между народами, культурами, религиями, видениями жизни и политическими ориентациями.

Папа отмечает, что некоторые аспекты экологической проблемы могут создать серьёзные диспропорции не только в отношениях между человеком и природой, но и между поколениями и народами. Поэтому обращение участников конференции к вопросу о мигрантах и ​​беженцах является чрезвычайно нужным и злободневным: это способствует перевороту в этическом и богословском размышлении, вдохновляет на разработку эффективных пастырских подходов и ответственных, дальновидных политических программ. В этом контексте Святейший Отец пишет о необходимости новых стилей руководства, которые помогли бы найти и воплотить более справедливые пути развития.

Епископ Рима высоко ценит предложение о создании международной сети участников богословского этического размышления. Такая инициатива призвана углубить всесторонний анализ сложного человеческого феномена; помочь людям выразить практическое сострадание к драматическим ситуациям братьев и сестёр, сопровождая их милосердной заботой. Но для того, чтобы это произошло, заключает Папа Франциск, все богословы должны строить между собой мосты, делиться идеями и программами, дабы нести исцеление израненным людям наших дней.

Источник: Vatican News