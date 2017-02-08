Папа: Бог даровал нам ДНК Своих детей и вверил творение нашей заботе

7 февраля Папа Франциск совершил утреннюю Мессу в часовне Святой Марфы и свою проповедь начал с комментария на первые литургические чтения: Книгу Бытия и Восьмой Псалом. «Господи, что есть человек, что Ты помнишь его? Не много Ты умалил его пред Ангелами; славою и честью увенчал его», читаем в Священном Писании. Перед лицом нежной любви Бога-Творца, Который «дал человеку всё», мы призваны возносить Господу песнь хвалы и благодарности, отметил Папа, подчёркивая, что Создатель даровал нам три особенных дара.

Первый из них относится к самой нашей сущности: в нас заложена «ДНК чад Божьих», так как мы созданы по образу и подобию Господа. Можно быть «более или менее похожими на своего родного отца», однако исконная сущность, унаследованная от родителя, неоспорима. Добрый отец относится к своему сыну с любовью и снисходительностью, сорадуясь его успехам, прощая оплошности, с терпением ожидая его возвращения. «Иисус научил нас отцовскому умению ждать своих детей». Мы, люди — мужчины и женщины, — унаследовали сущность Отца и стали «подобны богам, потому что являемся Божьими детьми».

Папа Франциск отметил, что вторым Божьим даром, полученным в деле творения, стала «задача», стоящая перед каждым из нас: Господь даровал нам целую планету, чтобы мы обладали ею и владычествовали над ней, как об этом говорится в Книге Бытия. Господь даровал человеку царственность, поэтому люди не должны быть рабами, но владыками, причём это является не столько привилегией, сколько миссией, поставленной задачей:

«Подобно тому, как Господь трудился над Творением, Он дал нам работу по продолжению этого дела. Не уничтожать творение, а помогать ему расти, заботиться о нём, хранить и продвигать. Он дал нам всё. Занятно, что Господь не оставил нам денег. У нас есть всё, но кому же Он дал деньги? Я не знаю. Бабушки поговаривают, что дьявол входит через кошелёк: быть может, стоит поразмышлять о том, кому даны деньги… Господь вручил нам всё творение, дабы мы хранили его и развивали: таков Его дар».

В Книге Бытия, отметил Святейший Отец, говорится о третьем даре — о любви, начиная с той, которая соединяет мужчину и женщину. Господь делится с человеком Своей любовью, и первыми словами общения между мужчиной и женщиной был «диалог любви».

В завершение своей проповеди Папа Франциск сказал: «Возблагодарим Бога за эти три Его подарка: за нашу сущность, за возложенную миссию и за любовь». Попросим Его о благодати хранить эти дары, чтобы они ежедневно приносили обильные плоды.

Источник: Радио Ватикана