Папа благодарит Бога за встречу в Бари

Святейший Отец назвал встречу в Бари красноречивым знаком христианского единства. Об этом сообщает Vatican News.

После молитвы «Ангел Господень» Папа упомянул об особенном дне, который он провел в Бари 6 июля с Патриархами Церквей Ближнего Востока, молясь о мире в этом регионе.

“Я благодарю Бога за эту встречу, которая стала красноречивым знаком христианского единства и увидела воодушевленное участие народа Божьего, — сказал Папа Франциск. — Я еще раз благодарю братьев — иерархов Церквей и тех, кто их представлял».