Папа благодарит Бога за встречу в Бари

Папа благодарит Бога за встречу в Бари

Июль 09, 2018

Святейший Отец назвал встречу в красноречивым знаком христианского единства. Об этом сообщает Vatican News.

После молитвы «» Папа упомянул об особенном дне, который он провел в Бари 6 июля с Патриархами Церквей Ближнего Востока, молясь о мире в этом регионе.

“Я благодарю Бога за эту встречу, которая стала красноречивым знаком христианского единства и увидела воодушевленное участие народа Божьего, — сказал . — Я еще раз благодарю братьев — иерархов Церквей и тех, кто их представлял».

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